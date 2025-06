Madagascar: Karaté - Championnat du continent - Les membres de l'équipe nationale connus

La direction technique de la Fédération malgache de karaté (FMK) a dévoilé la liste des 17 karatékas qui défendront l'honneur du pays lors du Championnat d'Afrique au Nigeria. Ils entameront prochainement leur dernier regroupement bloqué avant la compétition.

Ce Championnat d'Afrique de karaté se déroulera du 22 au 27 juillet au Nigeria. La liste des athlètes a été annoncée mardi par le président de la FMK, Emile Ratefinanahary. L'équipe nationale est composée de huit dames et neuf hommes, répartis en huit seniors, quatre cadets et cinq juniors. Cette sélection s'est faite de manière continue, après un regroupement intensif organisé depuis plusieurs mois. Les karatékas retenus sont parmi les meilleurs issus des compétitions statutaires de la fédération depuis l'année dernière.

Les favoris au rendez-vous

Les grands favoris de la délégation malgache figurent dans cette liste. En tête d'affiche, on retrouve Fenosoa Rakotobe, médaillée malgache aux Jeux africains d'Accra dans la catégorie -50 kg, et également médaillée d'or aux Jeux des îles disputés à Madagascar. Parmi les autres athlètes à suivre, il y a Tsiky Mialy Fanomezantsoa Andrianavalona (Senior -55 kg), qui a participé au Championnat du monde de karaté à Venise en 2024. Elle est également double médaillée d'or des Jeux des îles de l'Océan Indien 2023 et a concouru dans la Série A à Athènes et au Championnat d'Afrique en Tunisie. Dans la catégorie kata senior dame, Sitrakiniaina Mirantsoa Razafindrakoto sera l'une des représentantes malgaches.

Elle a remporté la médaille d'or en kata individuel cadette lors du Championnat d'Afrique de l'Est 2022, disputé à Madagascar. Chez les hommes, Rajo Fabio Lee Rabemanantsoa défendra ses chances en kata senior homme. Il a été médaillé d'or en kata individuel cadet lors du Championnat d'Afrique de l'Est 2022 et a également décroché une médaille de bronze en kata junior aux Championnats africains de karaté à Durban en 2022. Billy Andriasantatsoa Rakotobe sera en lice dans la catégorie kumité -60 kg, après avoir représenté Madagascar lors des Championnats d'Afrique UFAK 2022 à Durban, en Afrique du Sud.

Ambitions médaillées. En effet, Madagascar sera représenté par une forte délégation, composée de 17 athlètes, trois coachs et deux arbitres au Nigeria. Cette équipe sera dirigée par le président de la Fédération malgache de karaté (FMK), qui aura également une autre mission : participer à l'Assemblée Générale élective du bureau de l'UFAK pour le prochain mandat de quatre ans. À l'issue des regroupements, la direction technique de la FMK exige des performances de haut niveau de la part des athlètes sélectionnés, espérant remporter des médailles lors de cette compétition.