Afrique de l'Ouest: Sica-UEMOA - Le volume des échanges évalué à 78.210 milliards de francs en 2023

Le Système interbancaire de compensation automatisé dans l'Uemoa (Sica-Uemoa) compte 151 participants à fin décembre 2023, contre 148 en 2022, parmi lesquels les banques, la Bceao ainsi que les Trésors publics du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger et du Sénégal. Selon la Bceao qui donne l'information dans un rapport, en 2021, 145 participants avaient été dénombrés dans le système de télé compensation.

«Au cours de l'année 2023, le volume des échanges dans Sica-Uemoa s'est établi à 28.339.223 opérations pour un montant total de 78.210 milliards de francs CFA », informe la Bceao.

Par rapport à 2022, explique la Bceao, l'activité de Sica-Uemoa a été marquée par une augmentation de 4,30% en volume et de 9,74% en valeur des paiements compensés. En effet, le volume et la valeur des opérations échangées en 2022 étaient respectivement de 27.171.381 et 71.267 milliards de francs CFA.

Par rapport à 2021, précise la Bceao, l'activité de Sica-Uemoa a été marquée par une augmentation de 6,59% en volume et de 11,26% en valeur des paiements compensés. En effet, le volume et la valeur des opérations échangées en 2021 étaient respectivement de 25.491.043 et 64.057 milliards de francs CFA.

La Bceao informe que l'utilisation du chèque concerne 27,84% du volume des échanges contre 29,5% en 2022 et 32% en 2021 tout en demeurant prédominante dans la structure de la valeur des transactions. En valeur, les transactions par chèque constituent 72,57% des échanges en 2023, en légère baisse par rapport à 2022 où elles s'établissaient à 73,30% et à 74% en 2021.

On note ainsi qu'au cours de l'année 2023, la préférence des utilisateurs pour le virement s'est confirmée, parallèlement à la baisse de l'utilisation du chèque par rapport à l'année précédente.

Les prélèvements sont passés, en part relative du volume des paiements, de 0,7% en 2022 à 0,8% en 2023. En termes de valeur, précise la Bceao, ils se sont établis à 2,9% comme l'année précédente. La progression de l'utilisation des prélèvements se poursuit.