Afrique de l'Ouest: Star-UEMOA - La valeur des opérations en hausse de 23,56% en 2023

La Bceao a publié un rapport sur les Imf, les moyens et les services de paiement de l'Uemoa au titre de la période 2022-2023. Selon le document, les opérations traitées dans Star-Uemoa sont les virements ordinaires, les retraits fiduciaires, les couvertures de positions nettes débitrices issues des systèmes de paiement de détail Sica-Uemoa et Gim-Uemoa, ainsi que des transactions initiées par la Bceao au titre du marché monétaire et par la Brvm pour le règlement en espèces des opérations sur titres.

«Le Système de transfert automatisé et de règlement dans l'Uemoa (Star-Uemoa) compte 152 participants à fin décembre 2023 contre 146 à fin 2022 et 145 en 2021. Star-Uemoa a enregistré 1.682.185 transactions réglées au 31 décembre 2023 pour une valeur de 1.040.806 milliards de francs CFA soit des hausses de 2,73% et 23,56% respectivement en volume et en valeur un an plus tôt », révèle la Bceao.

En effet, explique la Bceao, en 2022, le nombre d'opérations réglées dans Star-Uemoa est ressorti à 1.637.468 pour une valeur de 842.362 milliards de francs CFA, soit des hausses de 10,1% en volume et 24,36% en valeur par rapport à l'année précédente.

Les échanges inter-pays au sein de l'Uemoa ont enregistré en 2023 une hausse en s'établissant à 85.546 milliards de francs CFA contre 77.807 milliards de francs CFA en 2022 soit 9,9% de progression. Toutefois, la part relative de la valeur des transactions inter-pays a poursuivi sa tendance baissière en ressortant à 8% de la valeur globale des opérations traitées dans Star-Uemoa.

Comparativement à l'année précédente où la valeur des échanges inter-pays représentait 9% de la valeur globale des opérations, il est noté une légère baisse de la part des échanges inter-pays. Cette situation pourrait s'expliquer par l'impact des restrictions sur les transactions émises et reçues par la place du Niger, appliquées au cours de l'année 2023.