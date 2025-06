Madagascar: Théâtre - La Cie Miangaly en stage à La Réunion

L'improvisation théâtrale ne s'improvise pas. Et ce ne sont pas les artistes de la Compagnie Miangaly Théâtre qui diront le contraire. Engagée depuis plusieurs années dans le développement de cette discipline à Madagascar, la troupe franchit aujourd'hui un nouveau cap. En ce mois de juin, cinq comédiens et coachs de la troupe, Bini, Hari, Hoby, Tsanta et Misstik, se sont envolés hier pour La Réunion, où ils participeront pendant une dizaine de jours à un stage intensif aux côtés de la Ligue d'improvisation réunionnaise (LIR).

Ce séjour artistique s'inscrit dans le cadre d'un projet structurant : la création prochaine de la Ligue d'improvisation gasy (LIG). Cette future plateforme professionnelle a pour ambition de promouvoir l'improvisation théâtrale à Madagascar, où cette discipline est encore en plein développement.

À la croisée des chemins entre transmission, création et partage, la LIG ambitionne d'être un espace dynamique et inclusif. Elle accueillera des ateliers réguliers, des spectacles, des compétitions amicales et des événements ouverts à tous les publics. Plus qu'un simple cadre artistique, cette structure vise à fédérer une véritable communauté d'artistes, d'amateurs et de passionnés. Elle mettra en valeur les spécificités culturelles et linguistiques malgaches à travers le prisme du jeu théâtral. « L'improvisation demande passion, technique, rigueur et surtout... beaucoup d'entraînement », rappelle la Compagnie Miangaly, soulignant ainsi l'importance des échanges régionaux pour renforcer les compétences locales.