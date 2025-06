Madagascar: Championnats nationaux U17-U20 - Sept sites abritent la première phase

Place aux garçons. Après les championnats nationaux de football féminin, tant chez les seniors que chez les jeunes, la première phase des championnats nationaux U17 et U20 masculins se déroulera en parallèle, du 14 au 24 juin. Sept sites de compétition, tous situés en dehors de la capitale, accueilleront les matchs : Ihosy, Morondava, Manakara, Mahajanga, Antsiranana, Fenoarivo Atsinanana et Tsiroanomandidy.

Vingt-deux équipes, réparties dans les catégories U17 et U20, prendront part à la compétition. Elles seront réparties en sept groupes : six poules de trois équipes et une poule de quatre. Les matchs se joueront en aller-retour afin de maximiser leur nombre et de favoriser l'observation des talents.

Les deux premières équipes de chaque site se qualifieront pour la deuxième phase, prévue au mois d'octobre, soit quatorze équipes par catégorie.

La relance de cette compétition s'inscrit dans le cadre du programme de développement du football des jeunes, mis en oeuvre par la fédération. L'objectif est d'élever la qualité technique et le niveau du football de jeunes, de réduire les cas de falsification d'âge grâce à une compétition régulière, et de répondre aux critères de la FIFA en matière de nombre de matchs et de catégories représentées.

Ce sommet national servira également de préparation en vue des futures participations aux tournois Cosafa U17 et U20. Le titre de la précédente édition U20 avait été remporté par Disciples FC.