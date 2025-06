Afrique Australe: Semaine de l'industrialisation - Madagascar à l'épreuve du suivi de ses chantiers industriels

Du 28 juillet au 1er août 2025, Madagascar accueillera pour la première fois la Semaine de l'industrialisation de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Organisé en partenariat avec le Secrétariat de la SADC, le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) et le SADC Business Council, l'événement réunira à Antananarivo responsables publics, entrepreneurs, bailleurs et experts autour d'un même objectif : promouvoir une industrialisation durable et inclusive à l'échelle régionale.

Cette rencontre intervient alors que le programme One District, One Factory (ODOF) a permis le déploiement de plus de 75 unités industrielles dans les régions. Contrairement aux grands complexes, ces unités de transformation sont de taille modeste et tournées vers l'agroalimentaire : conditionnement, conservation, valorisation des produits agricoles. Portées par des opérateurs locaux, elles visent à dynamiser les économies rurales, créer de l'emploi et réduire la dépendance aux importations.

Parmi les réalisations, deux mini-sucreries ont vu le jour à Boeny et Anosy, avec l'ambition de relancer des filières sucrières à l'échelle territoriale.

Nouvelle étape

Mais alors que ces projets sont désormais en place, une nouvelle étape s'impose : celle du fonctionnement à long terme. Ces unités sont-elles aujourd'hui pleinement opérationnelles ? Ont-elles accès aux intrants, aux débouchés, aux compétences techniques ? Quel accompagnement leur est offert pour assurer leur pérennité ?

Autant de questions qui méritent d'être posées. La Semaine de l'industrialisation pourrait être l'occasion de faire un point d'étape, d'identifier les leviers à consolider et d'ouvrir un dialogue constructif entre les acteurs.

Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, lors d'un point de presse tenu le 11 juin à Anosy, a rappelé la nécessité de produire localement pour équilibrer la balance commerciale et répondre aux besoins du pays. Le thème retenu pour cette édition « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente » inscrit pleinement Madagascar dans cette dynamique.

Le SADC Business Council a confirmé que cette édition mettra l'accent sur les PME, considérées comme des leviers clés de l'intégration régionale. Expositions, ateliers, visites industrielles et rencontres professionnelles ponctueront l'événement, avec un accent mis sur les filières agroalimentaires, artisanale, pharmaceutique, énergétique, minière et circulaire.