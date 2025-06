Afrique: René Moundzika - L'expertise immobilière au service de l' engagement panafricain

Dans l'univers feutré mais exigeant de l'immobilier d'entreprise, le nom de René Moundzika résonne comme celui d'un homme de conviction, d'expérience et de transmission.

Depuis près de trente ans, ce professionnel camerounais s'impose comme une figure respectée du secteur, tant en France qu'en Afrique francophone.

Son parcours, qu'il retrace avec humanité et lucidité dans son ouvrage intitulé : «3 Allée Vauban», illustre une trajectoire faite de défis relevés, de responsabilités croissantes et d'un engagement profond pour un immobilier au service des territoires.

Une carrière guidée par l'exigence et la diversité

C'est en 1996 que René Moundzika fait ses premiers pas chez Gemofis, accompagnant les PME et PMI du 93 et du 94 dans leurs stratégies immobilières. Dès lors, son goût pour les projets complexes et à fort impact ne le quittera plus. En 1999, il rejoint Cushman & Wakefield où, en tant qu'Associate Director, il encadre une équipe de six personnes et développe l'activité dans les zones nord, est et sud de l'Île-de-France.

La suite de son parcours le mène chez Faubourg Promotion (Groupe IDEC) en 2006, puis à Générale Immobilière Solutions (G.I.S.), où il accède à des fonctions de direction générale. De la négociation foncière à la vente des opérations, en passant par le montage juridique et le suivi de chantier, René Moundzika maîtrise chaque maillon de la chaîne de valeur immobilière. Son expertise s'étend aussi bien aux projets tertiaires que résidentiels. Depuis 2021, il poursuit cette aventure chez Confluence (Groupe GSE), puis chez COREAL, où il dirige le développement de projets immobiliers d'envergure à l'échelle nationale.

Un engagement fort pour la transmission

Au-delà de ses fonctions opérationnelles, René Moundzika se distingue par son engagement dans la formation. Enseignant passionné, il partage son savoir à l'ESPI, à l'Université Panthéon-Sorbonne, et à l'ENSMI, où il est responsable du module Immobilier d'Entreprise depuis 2017.

Diplômé d'un DESS en Ingénierie de l'Immobilier d'Entreprise et membre de la RICS, il incarne un haut niveau d'exigence professionnelle et éthique, en phase avec les standards internationaux du métier.

03 Allée Vauban : mémoire d'un parcours, regard sur une profession

Avec 3 Allée Vauban, René Moundzika signe bien plus qu'un simple témoignage professionnel. Ce livre est une plongée dans l'intimité d'un parcours, entre expériences marquantes, rencontres inspirantes et réflexions profondes sur le sens de l'acte de construire. Il y livre une vision sincère, presque philosophique, de l'immobilier, loin des clichés, ancrée dans le réel et portée par une volonté d'utilité sociale.

Une expertise panafricaine affirmée

René Moundzika, c'est aussi une voix qui compte dans le développement immobilier en Afrique francophone. Au sein de G.I.S. Afrique, il a conduit des projets emblématiques : implantation de la Société Générale à Brazzaville dans un immeuble de 8 000 m², expertises pour Air France dans plusieurs pays du continent, ou encore accompagnement stratégique du groupe Orange Telecom en Guinée, au Cameroun, au Sénégal ou au Bénin.

À travers G.I.S. Afrique, il met en oeuvre une approche adaptée aux réalités locales, combinant connaissance du terrain, intelligence interculturelle et durabilité. Ses interventions vont au-delà de la simple construction pour s'inscrire dans une logique de développement structurant et responsable.

René Moundzika incarne une nouvelle génération de décideurs africains, à la fois enracinés et ouverts sur le monde, capables de naviguer entre les exigences du marché international et les spécificités des territoires africains. Son parcours est celui d'un bâtisseur au sens large : bâtisseur de projets, de liens et de sens. Avec 3 Allée Vauban, il nous invite à le suivre dans ce chemin de construction patiente, où rigueur, engagement et transmission deviennent les fondations d'un immobilier tourné vers l'avenir.