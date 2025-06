Tunisie: Ministère saoudien du Hajj - Le prix « labbaytom » décerné au pays pour sa bonne gestion et son organisation

Le ministre tunisien des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a déclaré ce jeudi que la saison actuelle du Hajj avait été un succès à tous égards, malgré quelques défis. Il a affirmé qu'aucune opération de Hajj « irrégulière » n'avait été enregistrée pour les Tunisiens et que les cinq décès parmi les pèlerins tunisiens étaient dus à des causes naturelles.

Lors de son arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage ce matin, le ministre a abordé les défis rencontrés par la délégation accompagnant les pèlerins. Le principal défi a été la réduction significative du nombre de membres du bureau du Hajj tunisien, passé de 520 personnes l'année dernière à seulement 330 cette année.

Le ministère a mis en place un plan alternatif pour surmonter ce manque de personnel et assurer le succès de la saison du Hajj. La clé de ce plan a été la synergie et l'intégration entre tous les intervenants : guides, accompagnateurs et mission sanitaire, ce qui a largement contribué à la réussite de cette saison. À cet égard, le ministre a souligné que le ministère saoudien du Hajj et de la Omra avait décerné à la Tunisie le premier prix « Labbaytom » pour la bonne gestion et l'organisation de la saison du Hajj.

Retour des pèlerins et satisfaction générale

Ce matin, un avion transportant 262 pèlerins tunisiens est arrivé à l'aéroport des pèlerins, en provenance des Lieux Saints, accompagné de la délégation officielle dirigée par Ahmed Bouhali. Il s'agissait du troisième vol de retour.

Plusieurs pèlerins ont confié à Mosaïque que le Hajj de cette année était bien organisé et l'accompagnement excellent, affirmant n'avoir rencontré aucune difficulté ou obstacle lors de l'accomplissement des rituels, contrairement à l'année précédente.

Les premiers vols de retour des pèlerins ont commencé le 11 juin. Au total, 42 vols sont prévus et se poursuivront jusqu'au 25 juin. Chaque pèlerin tunisien aura ainsi passé entre 25 et 26 jours dans les Lieux Saints, selon la programmation annuelle des structures tunisiennes du Hajj.

Pour cette saison, le nombre total de pèlerins est de 10 982, dont 60 % de femmes et 40 % d'hommes. L'âge moyen des pèlerins tunisiens pour la saison 1446 de l'Hégire (2025 de l'ère chrétienne) est de 55 ans, avec le plus jeune pèlerin âgé de 23 ans et le plus âgé de 92 ans.

Le ministre des Affaires religieuses avait précédemment déclaré que depuis le premier trimestre 2025, les pèlerins avaient été préparés et formés aux piliers, aux traditions et aux obligations du Hajj. Cette formation a été complétée par une application pratique, incluant les méthodes de la circumambulation (Tawaf), de la marche rituelle (Sa'i) et du jet de pierres (Rammy al-Jamarat). Il a également précisé que le bureau du Hajj est composé de 330 personnes, réparties en 60 membres pour la mission sanitaire, 100 guides et le reste en accompagnateurs.