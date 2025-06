Congo-Kinshasa: Inondations à Kinshasa - Toujours pas d'indemnisation des sinistrés

Aucune indemnisation directe n'a encore été effectuée à ce jour, aux sinistrés d'inondations survenues à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays.

C'est ce qu'affirme la Cellule Permanente d'Alerte et d'Urgence dans un communiqué de presse publié ce mercredi 11 juin à Kinshasa.

Cette cellule du ministère de l'Intérieur et Sécurité, en charge de la coordination des structures impliquées dans la gestion des catastrophes, indique que le processus de sortie de crise est en cours et se déroule dans un cadre officiel et structuré.

Tout en précisant que la gestion des catastrophes est participative et interministérielle, la cellule rappelle qu'à Kinshasa par exemple, plus de 13.000 sinistrés sont actuellement pris en charge sur trois sites principaux.

Il s'agit du stade Tâta Raphael, du stade des Martyrs et de l'Hôpital Général de référence de Kinkole.

Elle affirme par ailleurs que des ONG partenaires interviennent de manière humanitaire dans le quartier Ndanu, dans la commune de Limete.

Selon cette structure, les ressources mobilisées par le Gouvernement jusqu'ici ont permis entre autres la mise en place des sites d'accueil des sinistrés, la stabilisation du pont Ndjili et la réalisation des travaux de drainage, la réhabilitation de la fourniture en eau avec la REGIDESO, la restauration de l'alimentation en électricité avec la SNEL, la distribution des vivres et non-vivres, notamment les couchettes depuis le 5 avril 2025 et l'organisation logistique complète de la réponse humanitaire.

Dans les provinces du Sud-Kivu et du Tanganyika aussi affectées par des inondations, la Cellule souligne que le Gouvernement a activé une réponse rapide avec l'appui de ses partenaires. Des appuis d'urgence ont été remis aux Gouverneurs des deux provinces afin de renforcer la prise en charge locale des sinistrés, précise le communiqué.