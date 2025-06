Algérie: Lancement de la manifestation artistique créative TINDA25 à Alger

Alger — Les travaux de la manifestation artistique créative TINDA25 (Tech & INnovation in Design & Arts), placée sous le thème "DZ Art et design à l'ère de l'intelligence artificielle (IA)", ont débuté mercredi à l'Ecole supérieure des beaux-arts (ESBA) d'Alger, avec la participation d'universitaires, d'experts, d'enseignants, d'artistes et d'étudiants.

Dans son allocution d'ouverture, le directeur de l'ESBA, Belhadj Terchaoui a indiqué que cette manifestation "constitue un rendez-vous annuel et une plateforme intellectuelle et académique ouverte sur un débat conscient de toutes les questions et problématiques soulevées par la réalité de l'usage de l'IA dans le domaine artistique, à travers une série d'interventions animées par des experts en intelligence artificielle et des enseignants spécialisés".

De son côté, l'expert en stratégies d'intelligence artificielle, Hassan Aggoun a évoqué dans son intervention intitulée "Intelligence artificielle, technologie, innovation et société", le développement que connaît ce domaine à même d'"ouvrir de larges perspectives pour la promotion de la créativité et de l'innovation artistique, grâce à l'exploitation de l'IA et des autres applications numériques dans la production d'œuvres artistiques de qualité et à forte valeur ajoutée".

L'intervenant a également estimé "nécessaire pour l'Algérie de contribuer de manière active à cet environnement numérique mondial, en y intégrant les spécificités culturelles algériennes".

De son côté, le directeur général adjoint de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA), Delmi Mehdi, a évoqué les évolutions profondes imposées par l'intelligence artificielle (IA) et son impact sur les métiers artistiques créatifs, car constituant "un changement radical qui nous oblige à reformuler plusieurs concepts, à mettre en place les cadres juridiques afin de préserver les droits moraux et financiers des créateurs, et à élaborer une charte nationale de déontologie de l'IA dans les domaines de la création artistique".

Abordant les détails de cette manifestation, le président de la filière Arts visuels à l'ESBA, Jaoudet Gassouma, a fait état de l'organisation de workshops et d'ateliers sur l'art et l'IA au profit de 25 étudiants, outre un concours sur la réalisation de projets artistiques dans le domaine de l'IA, dont les résultats seront annoncés le jour de la clôture.

Le premier jour de cette rencontre, qui durera jusqu'au 13 juin, a été marqué par l'organisation de plusieurs communications, notamment sur "l'IA et l'histoire de l'art", "les défis éducatifs et pédagogiques à l'ère de l'IA", ainsi que "les pratiques créatives avec l'usage d'outils de l'IA générative".