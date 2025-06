Algérie: Ministère de l'Intérieur - Réunion de la Commission nationale chargée de la préparation de la saison estivale 2025

Alger — Le secrétaire général (SG) du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Mahmoud Djamaa a présidé une réunion de la Commission nationale de préparation et de suivi de la saison estivale 2025, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Cette réunion de coordination tenue mardi dans le cadre des préparatifs en cours pour assurer le succès de la saison estivale 2025, s'est déroulée en présence de représentants des secteurs ministériels et des organismes publics concernés.

Cette réunion, tenue au siège du ministère, a été l'occasion de procéder à "l'examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre des décisions issues de la réunion de la commission du 27 janvier 2025, à la validation du plan d'action national pour la saison estivale 2025, outre la présentation du bilan des préparatifs au niveau local et sectoriel, ainsi que des données et des principales mesures prises pour préparer la saison estivale 2025.

Le nombre de plages autorisées à la baignade en ce début de saison "s'élève à 461, réparties sur 119 communes côtières, dont 13 nouvelles plages, avec une baisse notable du nombre de plages polluées", ajoute la même source.

Concernant la gestion et l'organisation des espaces sur le littoral, "429 administrateurs de plage ont été désignés. Les dispositifs de sécurité nécessaires ont été mobilisés par les services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale (GN) pour veiller à la sécurisation des plages et de tous les sites touristiques.

Par ailleurs, la Direction générale de la protection civile a mobilisé 10.531 agents pour faire face aux différents risques liés à la saison".

Des "indicateurs positifs" ont également été enregistrés concernant les structures de loisirs de proximité, "à travers le recensement, à titre d'exemple, de 526 piscines publiques exploitées au niveau des 58 wilayas, dont 32 nouvelles piscines réceptionnées pour cette saison".

Concernant la prévention et le contrôle de l'hygiène des plages, "plus de 5500 analyses d'eau de mer ont été effectuées, outre la mobilisation des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'adaptation des plans d'hygiène environnementale durant la saison et la mise en œuvre des mesures préventives au niveau local pour faire face aux risques de maladies à transmission hydrique".

Il a insisté, dans le même sillage, sur l'impératif de "multiplier les efforts pour améliorer l'hygiène environnementale et le cadre de vie, et simplifier les formalités de passage des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, en leur assurant les conditions d'accueil adéquates".

Par ailleurs, M. Djamaa a rappelé l'importance de "renforcer les mesures préventives contre les noyades et les accidents des engins nautiques, tout en poursuivant, dans le cadre de la commission nationale de la protection des forêts, l'action de lutte contre les feux de forêt durant l'été, en multipliant les opérations de sensibilisation de la société, et en y associant les différents acteurs, en sus de la mise en œuvre des mécanismes de suivi sur le terrain tout au long de la saison estivale.

Au terme de la réunion, le secrétaire général du ministère a appelé l'ensemble des acteurs à "mobiliser tous les moyens et à ne ménager aucun effort pour assurer le succès de la saison estivale et son déroulement dans la quiétude et la sécurité", selon la même source.