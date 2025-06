Algérie: Projet d'usine de véhicules touristiques au pays au centre d'une rencontre entre Sifi et une délégation sino-algérienne

Alger — Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb a reçu, mercredi, une délégation de haut niveau de la société "Automobile New Generation", regroupant des représentants de la société OMODA/JAECOO, spécialisée dans la construction automobile relevant de la société mère "Chery", ainsi que le partenaire algérien représenté par le Directeur Général du groupe "Iris", pour discuter du projet de fabrication de véhicules touristiques en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Ce projet vise à développer le secteur de l'industrie automobile en Algérie à travers le renforcement de la fabrication nationale et l'augmentation des taux d'intégration locale en matière de véhicules touristiques et de pièces de rechange, a précisé la même source, ajoutant que la délégation a présenté, lors de cette rencontre, "un exposé détaillé sur les composantes du projet qui prévoit la création d'une usine intégrée de fabrication des véhicules et passé en revue une feuille de route définissant les phases de mise en oeuvre du projet, en mettant l'accent sur les aspects techniques, règlementaires et d'investissement à même de garantir sa réussite et sa durabilité".

A cette occasion, l'accent a été mis sur l'importance de "développer un réseau national de fournisseurs et de sous-traitants pour assurer les besoins de l'usine en composants et pièces de rechange, tout en intégrant les petites et moyennes entreprises (PME) dans le système industriel".

Les participants à cette rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres supérieurs du ministère, ont évoqué "la possibilité d'implanter localement des sous-traitants industriels chinois dans le cadre de l'extension du projet et de l'accompagnement des étapes de la production, pour assurer le transfert de technologies et renforcer l'intégration et la complémentarité industrielle entre les deux parties qui ont insisté sur l'importance du transfert des savoir-faire et des technologies, du développement des capacités nationales en matière de recherche et de développement, outre la formation de main-d'œuvre qualifiée".

Les perspectives du développement du projet en vue de l'exportation ont été passées en revue, notamment vers les marchés africains, arabes et européens, en s'appuyant sur les capacités de l'usine et la position stratégique de l'Algérie, ce qui est à même de conforter la place de l'industrie nationale en tant que hub industriel régional".