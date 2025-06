Algérie: La Déléguée nationale à la protection de l'enfance reçoit le DG de l'ONLCDT

Alger — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a reçu, mercredi, le directeur général de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), Tarek Kour, a indiqué un communiqué de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE).

Cette rencontre a été l'occasion d'"examiner les voies et moyens de coopération entre l'ONPPE et l'ONLCDT", précise le communiqué.

Elle a permis, également, de "découvrir de près les missions et activités de l'ONPPE, et de s'enquérir du travail de la cellule de réception des notifications d'atteinte aux droits de l'enfant, via le numéro vert (1111)".

A ce propos, des précisions ont été fournies sur les modes de traitement des appels, des notifications et des signalements et leur adaptation au domaine de la numérisation, via l'application numérique (Allô Tofola), conclut le communiqué.