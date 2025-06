Algérie: Navire de recherche 'Grine Belkacem' - 33 campagnes au service de la recherche océanographique au pays

Tipassa — Le navire "Grine Belkacem", spécialisé dans la recherche océanographique, a effectué 33 campagnes scientifiques dans les eaux territoriales algériennes depuis sa mise en service en 2011, a-t-on appris mercredi, du directeur du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA), Nabil Bouflih.

"Ces 33 campagnes ont été menées par des chercheurs du CNRDPA à bord du navire scientifique Grine Belkacem entre 2011 et 2024", a indiqué le directeur de ce centre, sis à Bou Ismail (Tipasa), lors d'une Journée d'étude organisée à l'occasion de la Journée mondiale des océans (8 juin).

Il a souligné que huit (8) parmi ces campagnes de recherche, ont été consacrées, entre 2012 et 2021, à l'évaluation des ressources marines de petite taille (halieutiques) le long du littoral algérien, en utilisant la méthode acoustique. Un fait ayant permis une identification scientifique des stocks halieutiques et une exploitation rationnelle de ces ressources, selon la même source.

Le navire Grine Belkacem a également mené 11 campagnes nationales pour évaluer la ressource halieutique en haute mer, en plus d'avoir effectué des campagnes d'exploration acoustique et de mesure de la profondeur des grands fonds marins (jusqu'à 3000 mètres), dans la zone comprise entre Skikda et Alger.

Selon le Pr. Bouflih, également enseignant-chercheur dans le domaine, l'objectif visé par ces campagnes est de "souligner l'impératif de préserver les richesses marines et océaniques sous toutes leurs formes, et de promouvoir leur exploitation rationnelle, sans nuire à l'équilibre des mers. Ce qui nécessite notamment le respect des périodes de repos biologique, car il s'agit de ressources naturelles nécessitant des périodes de régénération".

Il a aussi mis en avant l'importance accordée par les Nations unies à la sensibilisation à la protection des ressources naturelles marines et océaniques, et la diffusion des concepts de développement durable et de gestion responsable des ressources marines.

Les pouvoirs publics, à travers le ministère de tutelle, ont entrepris de nombreuses mesures pour préserver la ressource halieutique, a fait savoir Pr. Bouflih, citant notamment la promotion de l'aquaculture en eaux douces et salées, ainsi que l'encouragement de la pêche en haute mer, qui sont "des alternatives visant à garantir la disponibilité du poisson pour les consommateurs et à réduire la pression sur la pêche côtière", a-t-il assuré.

Long de 40 mètres, le navire de recherche Grine Belkacem est une plateforme technologique essentielle pour toutes les disciplines des sciences de la mer.

Il est équipé de systèmes de navigation et d'instruments maritimes modernes lui permettant de mener des campagnes en haute mer d'une durée de 30 jours, avec 25 personnes à bord, dont 11 chercheurs effectuant des recherches et études océanographiques à travers l'Algérie, selon la fiche technique du navire.