Alger — L'algérie célèbre, jeudi, la Journée mondiale contre le travail des enfants, en poursuivant ses efforts pour renforcer les mesures de prévention et les mécanismes de contrôle dans ce domaine à travers l'adoption de politiques et de lois strictes pour protéger les enfants de l'exploitation et promouvoir leurs droits à l'éducation, à l'enseignement et aux loisirs.

Son engagement à la protection des droits de l'enfance se traduit par sa présence constante dans les fora internationaux et sa ratification des conventions et traités internationaux y afférents, outre l'arsenal juridique et réglementaire national mis en place, consacrant le principe de défense des droits de l'enfant.

A ce propos, le sous-directeur de contrôle des conditions de travail à l'Inspection générale du travail, M. Lyes Rahmani, a souligné dans une déclaration à l'APS, que les services de l'inspection, chargés de contrôler l'application des lois au travail, "ont effectué, au cours des cinq premiers mois de l'année en cours, des visites d'inspection dans 49.629 établissements afin de vérifier l'âge légal de recrutement".

Ces visites ont révélé que "le travail des enfants de moins de 16 ans est quasi inexistant en Algérie", a-t-il dit, précisant que ces résultats "montrent l'importance des programmes de prévention et de contrôle et reflètent les efforts entrepris dans le cadre de la coordination institutionnelle ainsi que la prise de conscience quant à la nécessité de respecter les droits de l'enfant, et de se conformer aux lois dans ce domaine.

Rahmani a rappelé les mesures "importantes" prises par l'Algérie dans cette optique avec la mise en place d'un arsenal juridique "solide" pour prévenir et lutter contre le travail des enfants, et renforcer les mécanismes de contrôle relatifs à l'application de ces textes.

Mettant en avant "l'intérêt particulier" que notre pays accorde à la catégorie de l'enfance ainsi que les efforts soutenus consentis en matière de protection et de promotion de ses droits, M. Rahmani a rappelé les conventions internationales y afférentes, ratifiées par l'Algérie, notamment la Convention internationale sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ainsi que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

Il a souligné le rôle de la Commission nationale sectorielle de prévention et de lutte contre le travail des enfants chargée de proposer des mesures liées à cette question, en vue d'élaborer un plan d'action annuel à mettre en œuvre à l'échelle nationale.

Il a rappelé, aussi, les missions de la Commission permanente de coordination, relevant de l'Organe national pour la protection et la promotion de l'Enfance (ONPPE), qui regroupe des représentants de divers secteurs ainsi que de la société civile, et contribue au renforcement de la coordination entre les parties prenantes pour mettre en œuvre les dispositions et mesures liées à l'accompagnement des enfants et à la protection de leurs droits.

Les deux commissions s'attellent à "mettre en œuvre une vision unifiée" qui repose principalement sur des mesures de prévention, le signalement et la protection", notamment en ce qui concerne la prévention et la lutte contre le travail des enfants, a-t-il souligné, estimant que l'Algérie figure parmi "les pays pionniers" dans ce domaine.

A cet effet, un projet de plan national pour l'enfance (2025/2030) est en cours d'élaboration par l'Organe National de la Protection et de la Promotion de l'Enfance (ONPPE), qui prévoit une série de propositions visant à renforcer la protection et la promotion de l'enfance sur divers plans, avec la participation des différents secteurs concernés.