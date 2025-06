Ile Maurice: Banee et Baccus libérés, Alexis toujours détenu

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) continue de faire tomber des figures du monde des affaires. Trois suspects soupçonnés de fraude financière et de blanchiment qui ont été arrêtés, à savoir Chandradip Banee, Jean Pascal Baccus et Jean Jimmy Alexis, ont comparu en cour de Curepipe, hier. Deux d'entre eux ont été libérés sous caution.

Concessionnaire automobile bien connu, Chandradip Banee a retrouvé la liberté après que la motion à cet effet a été acceptée. Toutefois, il a dû s'acquitter d'une caution de Rs 150 000, dont Rs 50 000 en espèces numéraires, et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Le tribunal a aussi imposé des conditions strictes à sa libération. Il devra se présenter trois fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile.

Quant à Jean Pascal Baccus, la cour a ordonné sa remise en liberté contre paiement d'une caution de Rs 10 000. Il a pour obligation de se présenter chaque lundi au poste de police et ce, jusqu'à la fin de l'enquête.

En revanche, la situation est plus compliquée pour Jean Jimmy Alexis. Les enquêteurs de la FCC ont fermement objecté à sa demande de libération, invoquant des risques de subornation de témoins et d'obstruction à l'enquête. La cour a accédé à cette demande, et le suspect a été reconduit en cellule policière.

L'enquête de la FCC vise un réseau présumé, impliqué dans des opérations financières frauduleuses et portant sur plusieurs millions de roupies.