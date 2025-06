Congo-Kinshasa: Infrastructure sanitaire - Inauguration de la clinique moderne du Lualaba

La cérémonie d'inauguration de la clinique de la province du Lualaba, un établissement sanitaire de dernière génération construit selon les normes internationales à Kolwezi, a été rehaussée par la présence du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a coupé le ruban symbolique.

Intervenant pour la circonstance, le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a souligné l'importance capitale de la clinique de la province du Lualaba. Il a rappelé qu'au fil des décennies, des milliers de Congolais ont perdu la vie faute d'un accès aux soins essentiels, à des diagnostics fiables, à des équipements adéquats et à du personnel spécialisé. Ces tragédies évitables, souvent banalisées, sont aujourd'hui combattues avec détermination grâce à la volonté politique incarnée par le chef de l'État.

« Nous ne sommes plus là où nous étions hier. Le système de santé congolais avance, se reconstruit, et ce, avec une rapidité et une solidité jamais observées depuis plus d'un demi-siècle », a déclaré le ministre. Il a salué la vision du président de la République qui a placé l'homme au coeur du développement national. Dans cette architecture, la santé publique n'est pas seulement un secteur social, mais un véritable levier de transformation, un pilier de souveraineté, et un fondement de la prospérité durable. La clinique moderne du Lualaba en est la parfaite illustration.

Équipée selon les standards internationaux, la nouvelle structure sanitaire est capable de réaliser des interventions chirurgicales spécialisées. Elle est dotée d'un plateau technique apte à traiter les maladies cardiovasculaires, neurologiques ou musculo-squelettiques. « Faut-il encore aller à l'étranger pour se faire opérer ? Faut-il quitter sa province pour un diagnostic fiable ? Non.

Désormais, les habitants du Lualaba peuvent être soignés dignement ici même », a affirmé le ministre. En sus, il a rappelé que ce projet ne constitue pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une dynamique nationale portée notamment par la construction de plus de 1 000 centres de santé sur tout le territoire, l'équipement et la modernisation d'innombrables structures sanitaires et l'exécution de réformes de gouvernance visant à bâtir un système de santé résilient, équitable, performant et durable.

Le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale a rendu un hommage appuyé à la gouverneure du Lualaba, ainsi qu'à toutes les équipes ayant contribué à la réalisation de ce projet. Il a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour son leadership visionnaire, sans lequel cette transformation n'aurait pas été possible. « Ce que nous inaugurons ici n'est pas un bâtiment, c'est une promesse tenue. C'est un symbole fort de justice sociale et de progrès », a-t-il conclu.