Afrique de l'Ouest: BRVM - Légère augmentation de la capitalisation du marché des obligations après plusieurs baisses.

Après plusieurs jours de baisses, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une légère augmentation de 2,378 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 12 juin 2025.

Cette capitalisation est passée de 10 508,912 milliards de FCFA la veille à 10 511,290 milliards FCFA ce jeudi 12 juin 2025. A l'origine de cette hausse, il y a la première cotation de l'emprunt obligataire dénommé Gender Bond Ecobank Côte d'Ivoire 6,50% 2024-2029 d'un montant de 10 milliards FCFA. En effet, dans le cadre de la poursuite de ses orientations stratégiques, environnementales et sociales, la banque Ecobank Côte d'Ivoire avait émis cet emprunt indexé sur le genre.

L'opération visait à financer son programme dénommé ELLEVER (entreprises détenues et dirigées par des femmes, ayant un pourcentage élevé de femmes dans leur conseil d'administration ou fabriquant des produits destinés aux femmes). Selon les responsables d'Ecobank Côte d'Ivoire, ce projet représente un dispositif entièrement destiné à la formation, au financement et au refinancement d'entreprises appartenant à des femmes, dirigées par des femmes ou axés sur les femmes.

La diffusion des titres Gender Bond Ecobank Côte d'Ivoire 6,50% 2024-2029 dans le public s'était déroulée du 3 au 5 mai 2025. Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 1 million d'obligations Gender Bond Ecobank Côte d'Ivoire 6,50% 2024-2029 pour un montant total 10 milliards de FCFA.

Il faut souligner que la baisse de certaines lignes obligataires a impacté négativement l'augmentation qu'aurait dû avoir la capitalisation du marché obligataire.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 48,352 milliards, s'établissant à 11 833,419 milliards de FCFA contre 11 785,067 milliards FCFA le mercredi 11 juin 2025.

La valeur totale des transactions a fléchi à 1,512 milliard de FCFA contre 2,267 milliards de FCFA la veille.

Les indices sont tous en hausse. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,41% à 306,87 points contre 305,61 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,34% à 153,54 points contre 153,02 points précédemment.' Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a légèrement progressé de 0,50% à 127,52 points contre 126,88 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 1 720 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 16 975 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,04% à 1 140 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 6,05% à 11 400 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 4,06% à 2 690 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,27% à 510 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,00% à 475 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,79% à 635 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,10% à 2 500 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 2,19% à 670 FCFA).