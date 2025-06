Ethiopie: Le HCR a affirmé que les guerres déplacent plus de 122 millions de personnes dans le monde

Addis-Abeba — Le nombre de personnes déplacées de force par la guerre, la violence et la persécution a atteint un record de 122,1 millions, a révélé ce jeudi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans son rapport annuel sur les tendances mondiales.

Ces chiffres marquent une année consécutive de hausse des déplacements à l'échelle mondiale, soulignant une crise humanitaire qui s'aggrave. Ils ont augmenté d'environ 2 millions par rapport à l'année dernière et ont presque doublé au cours de la dernière décennie.

Cette augmentation, qui s'élevait à 120 millions il y a un an, est due à la prolongation et à l'intensification des conflits au Soudan, au Myanmar et en Ukraine, ainsi qu'à une incapacité croissante à résoudre les violences persistantes et à protéger les civils.

Le HCR a déclaré que l'incapacité de la communauté internationale à mettre fin à ces guerres aggrave les souffrances à une échelle sans précédent.

Le chef du HCR, Filippo Grandi, a néanmoins souligné quelques « lueurs d'espoir » au cours des six derniers mois, notamment le retour de près de 2 millions de Syriens, alors que leur pays tente de se relever de plus d'une décennie de guerre civile.

Ces conclusions interviennent alors que l'agence pour les réfugiés a publié jeudi son Rapport sur les tendances mondiales, qui indique que le nombre de personnes chassées à l'étranger ou déplacées dans leur pays d'origine par la guerre, la violence et la persécution s'élevait à 122,1 millions en avril, contre 120 millions un an plus tôt.

Parmi elles, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a bondi de plus de 9 % pour atteindre 73,5 millions à la fin de l'année dernière.

Ces chiffres représentent le cumul des années de conflit, de violence et de persécution, et certaines personnes déplacées sont rentrées chez elles l'année dernière, tandis que d'autres ont fui.

Ce rapport est publié à un moment où les organisations humanitaires sont confrontées à des coupes budgétaires de la part des États-Unis et d'autres donateurs occidentaux traditionnels.

Le HCR a indiqué que près des deux tiers des personnes ayant traversé les frontières nationales pour fuir sont restées dans les pays voisins, ce qui contredit l'idée largement répandue dans les régions plus riches selon laquelle la majorité des personnes fuyaient pour rejoindre des pays comme l'Europe ou les États-Unis.

L'agence a indiqué que le Soudan, déchiré par la guerre civile, est devenu le théâtre de la plus grande crise de déplacement au monde, avec plus de 14 millions de personnes déplacées par le conflit, dépassant ainsi la Syrie, avec 13,5 millions.

Plus de 10 millions de personnes ont été déplacées de force en Afghanistan, et quelque 8,8 millions à l'intérieur ou depuis l'Ukraine, a indiqué le HCR.