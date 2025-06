Tunisie: Douanes - Plus de 66 millions de dinars de marchandises saisies au cours des quatre premiers mois de 2025

Les unités de la garde douanière tunisienne ont saisi des marchandises d'une valeur totale dépassant les 66 millions de dinars au cours des quatre premiers mois de l'année 2025, a annoncé Chokri Jabri, porte-parole des douanes tunisiennes.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte continue contre la contrebande et le commerce illicite en Tunisie. Lors d'une rencontre organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Centre entre les opérateurs économiques et les représentants des douanes, Jabri a précisé la nature des produits saisis.

Les saisies comprennent notamment : 12 kilogrammes d'or, 14 000 pièces de bijoux contrefaits, 139 000 paquets de cigarettes, 8 000 paquets de tabac à chicha, 4 tonnes de matière « Jirak » et 67 000 litres d'essence.

Par ailleurs, plus de 166 000 articles de prêt-à-porter, 18 000 paires de chaussures de sport et plus de 172 000 produits cosmétiques ont également été interceptés.