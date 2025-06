Ethiopie: L'Arménie et le pays renforcent leurs liens, ancrés dans une amitié historique unique - Vice-ministre arménien des affaires étrangères

Addis-Abeba — Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Vahan Kostanyan, a souligné que son pays souhaitait renforcer ses liens avec l'Éthiopie, ancrés dans une amitié historique unique.

Lors de sa récente visite officielle en Éthiopie, Kostanyan s'est entretenu avec ENA, soulignant l'amitié centenaire et les liens bilatéraux solides entre l'Éthiopie et l'Arménie.

Selon lui, les relations entre les peuples éthiopien et arménien remontent au IVe siècle et, aujourd'hui, les deux pays entretiennent une amitié croissante et durable.

Le vice-ministre a notamment souligné que l'héritage du peuple arménien demeure visiblement présent à Addis-Abeba.

La communauté arménienne s'est épanouie et est devenue un membre de confiance de la société éthiopienne, a-t-on appris.

En outre, Kostanyan a indiqué que l'héritage du peuple arménien est bien présent à Addis-Abeba et parmi les Arméniens de différentes professions, notamment les bijoutiers, les musiciens et les commerçants.

« Je suis convaincu qu'ils (les Arméniens) ont soutenu le développement de l'Éthiopie. Nous entretenons déjà 32 ans de relations diplomatiques entre l'Arménie et l'Éthiopie... Et nous avons une occasion unique de consolider l'amitié historique de nos deux nations pour renforcer les relations bilatérales interétatiques », a-t-il déclaré.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a également précisé que l'Éthiopie et l'Arménie disposaient encore d'un potentiel considérable qu'elles pourraient partager mutuellement et qu'elles déploieraient tous les efforts possibles pour y parvenir.

Il a notamment souligné que l'Arménie avait récemment signé un protocole d'accord avec l'Éthiopie afin d'approfondir la coopération scientifique, culturelle et éducative.

« Je tiens également à souligner qu'il y a deux semaines à peine, une délégation de haut niveau, conduite par notre vice-ministre de la Culture, des Sciences et de l'Éducation, était à Addis-Abeba avec des représentants de différents instituts culturels et éducatifs. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés lors de cette visite, encadrant ainsi le potentiel de coopération entre les deux pays. »

Par ailleurs, l'Éthiopie et l'Arménie mènent actuellement des consultations politiques et ont échangé leurs points de vue sur la création d'une commission intergouvernementale qui adopterait une approche plus globale de la coopération dans différents domaines.

Les consultations politiques ont porté sur les questions régionales de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique au sens large, ainsi que sur les affaires internationales, a indiqué le vice-ministre arménien des Affaires étrangères.

La consultation a également souligné la nécessité de renforcer le multilatéralisme, car les deux pays sont des membres actifs d'organisations internationales, notamment de l'ONU, a-t-il noté.