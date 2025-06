Ethiopie: Les réformes macroéconomiques conduisent à une une augmentation significative des revenus tirés des exportations de bétail

Addis-Abeba — L'Institut éthiopien de développement de l'élevage a annoncé une augmentation substantielle des recettes en devises issues de la production animale, attribuant cette croissance aux récentes réformes macroéconomiques.

L'Institut a annoncé avoir généré plus de 100 millions de dollars américains au cours des 10 premiers mois de l'exercice budgétaire éthiopien en cours.

Asrat Tera, directeur général de l'institut, a noté à l'ENA que l'institut est en bonne voie pour atteindre son objectif de 122 millions de dollars américains de recettes provenant des exportations de viande, de sous-produits d'abattage, de miel, de produits gras et de cire, ainsi que de lait et de produits laitiers d'ici la fin de l'exercice budgétaire éthiopien.

Il a précisé que le pays avait généré 100,23 millions de dollars américains de recettes d'exportation du bétail au cours des 10 premiers mois de l'exercice budgétaire éthiopien en cours, soit une augmentation de 28 % par rapport à la même période l'an dernier.

Selon Asrat, 98 % de ces revenus provenaient de l'exportation de viande de mouton, de chèvre, de bovin et de chameau, le reste provenant du miel, du lait de chamelle et des produits avicoles.

Le directeur général a attribué cette croissance significative des recettes en devises à une combinaison de mesures sectorielles ciblées et de réformes macroéconomiques plus vastes.

Il a souligné l'augmentation, de 63,2 millions de dollars américains au cours de la même période de l'exercice précédent à 100,23 millions de dollars américains, comme une preuve évidente de l'impact positif de ces efforts.

Le passage des exportations illégales de bétail aux abattoirs d'exportation légaux, ainsi que la réduction de l'écart entre le marché noir et les taux de change officiels, ont largement contribué à l'amélioration des performances du secteur, a-t-il ajouté.

On a appris que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar sont les principaux importateurs de bétail et de produits animaux éthiopiens.

Des efforts sont en cours pour mettre en relation directe les commerçants et les coopératives avec les abattoirs afin de garantir un approvisionnement régulier en animaux destinés à l'exportation, a-t-il indiqué, soulignant l'introduction d'un système d'élevage sous contrat, qui facilite les accords entre les abattoirs exportateurs et les communautés pastorales afin d'accroître conjointement l'offre de bétail.

Dans le cadre d'une initiative pilote, 120 éleveurs du sud de l'Omo ont déjà adopté ce système d'élevage sous contrat. Fort du succès de ce projet pilote, cette approche sera étendue et mise en œuvre dans d'autres régions.

L'Institut s'emploie également activement à accroître les bénéfices globaux du secteur en promouvant des races animales améliorées et en mettant en place un système d'élevage plus sain et plus performant, a-t-il ajouté.