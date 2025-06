Ile Maurice: La CTSP parle de mesures sans vision claire

La Confédération des Travailleurs des Secteurs Public et Privé (CTSP) a réagi aux mesures annoncées dans le Budget 2025-26, lors d'une conférence de presse à son siège à Rose-Hill, jeudi. Les représentants syndicaux ont exprimé leur inquiétude face à «l'absence de clarté, de planification concrète» et surtout face au relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans.

Reeaz Chuttoo, secrétaire général de la CTSP, a vivement dénoncé cette mesure. «C'est un message cruel pour les travailleurs manuels, notamment dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. Ce sont des métiers pénibles, et dire à ces travailleurs de continuer jusqu'à 65 ans, c'est comme leur dire de mourir sur le chantier», a-t-il déclaré. Il craint que ce relèvement n'ouvre la porte à une main-d'oeuvre étrangère pour les tâches les plus difficiles et que ce soit au détriment des Mauriciens. Il a également souligné que personne ne s'attendait à une telle décision : «Nou ti pe atann enn bidze difisil me pa sa. Zordi, dimounn bizin travay dan bann kondision difisil, mem dan scavenging, ziska 65 an. Se enn desizion ki pu amenn boukou soufrans ziska 2028.»

Jane Ragoo, aussi de la CTSP, a pointé du doigt le manque de détails concrets dans les annonces. « Chaque année, on nous parle de blueprints pour l'éducation, le tourisme, ou encore l'économie bleue. Mais ce sont toujours des consultations pour l'avenir. Rien de tangible n'est mis en oeuvre», a-t-elle regretté. Elle a également exprimé ses inquiétudes concernant le rôle persistant de l'Economic Development Board (EDB), qu'elle qualifie de «gouvernement dans le gouvernement».

Shayn Sinnassamy, jeune syndicaliste, a, lui, porté la voix de la jeunesse. Il déplore que les jeunes aient été mentionnés à peine deux fois dans tout le discours budgétaire. Il alerte : «Zordi, bann dimounn ki ena 60 an pa pou kapav repoze, pa pou kapav aret travay. Zot bizin kontinie travay ankor sink an. Sa vedir ki bann zenn pa pou ena zot plas lor marse travay.»

Selon lui, ce Budget envoie un message inquiétant : «Bhago, kit sa pei-la, ale!» Il redoute que le pays se tourne vers des travailleurs étrangers, plus âgés et expérimentés, alors que la jeunesse mauricienne, formée gratuitement depuis 50 ans, restera sur la touche. «Nou finn forme, nu edike, nu kapav reflesi, nou pe demann enn lokazion. Me malerezman, pa pe gagn sa.»

En guise de note d'espoir, il salue toutefois les avancées dans le domaine de la digitalisation et de l'intelligence artificielle : «Nou pe al dan enn bon direksion.» Et de lancer un appel vibrant à la mobilisation : «Mo mesaz pou bann zenn : tir zot permi, mont dan zot loto, al fer rali.»