Ile Maurice: Inciter les personnes vulnérables à s'accuser à leur place ne les sauvera pas

La Financial Crimes Commission (FCC) tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme : les dealers qui recrutent des personnes vulnérables pour endosser la responsabilité de leurs crimes s'exposent à des sanctions aggravées. Cette mise en garde intervient à la suite d'une opération menée tôt, hier matin, à Stanley, ayant conduit à l'arrestation de Vegnanen Annavee, 26 ans, un trafiquant de drogue déjà inquiété par les autorités en 2024.

🟦 ● Deux trafiquants sous les verrous

Selon les enquêteurs, Vegnanen Annavee aurait proposé à un proche, Jean-Fabien Lutchumun, de «porter le chapeau» à sa place si jamais il venait à être arrêté, contre paiement d'une somme de Rs 1 million. L'accord aurait été conclu en mars 2024, au moment où le trafic en question aurait été commis. Jean-Fabien Lutchumun, décrit comme un consommateur de drogue vulnérable, a admis avoir accepté l'offre mais n'a jamais reçu l'argent promis.

Après son interrogatoire, Jean-Fabien Lutchumun a été traduit en cour de Rose-Hill sous une accusation provisoire de «conspiracy». Les enquêteurs de la FCC n'ont pas objecté à sa remise en liberté mais faute de moyens financiers pour payer sa caution, il a été reconduit en cellule policière.

Pour la FCC, cette tentative de manipulation judiciaire est non seulement grave mais révélatrice d'un mode opératoire de plus en plus courant dans certains réseaux de trafiquants. L'organisme réaffirme sa position : les instigateurs de ce type d'exploitation seront poursuivis avec la même rigueur que les exécutants.

Cette opération d'hier matin s'inscrit dans le cadre d'une enquête de longue haleine, entreprise en avril 2024, lorsque Vegnanen Annavee avait été intercepté par les douaniers de la Customs Anti-Narcotics Unit (CANs) de la Mauritius Revenue Authority à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam en possession de 13 000 euros en espèces, dissimulés sur lui et non déclarés. L'équipe de la FCC soupçonnait déjà à cette époque que cette somme était destinée à l'achat de drogue en Thaïlande.

Dans la foulée, une perquisition avait été menée à son domicile à Plaisance par les membres de la Special Intelligence Cell, sous la supervision de l'assistant surintendant Seewoo. Cette fouille avait permis la découverte de plusieurs types de drogues, dont une poudre blanche suspectée d'être de l'héroïne, une substance brunâtre apparentée au haschisch, ainsi qu'une matière végétale sèche, soupçonnée d'être de la drogue synthétique. La valeur totale des drogues saisies était estimée à Rs 6 millions. Une balance numérique et Rs 16 500 en liquide avaient également été retrouvés.

Lors de l'opération menée hier matin à Stanley, les fonctionnaires de la FCC ont procédé à la saisie de deux véhicules : une Honda Vezel et une motocyclette. Vegnanen Annavee a été arrêté sous l'article 3 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) pour «blanchiment d'argent lié à des activités de trafic de drogue».