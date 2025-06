Sénégal: La société sénégalaise KERA Health obtient 10 millions de dollars de la SFI pour développer sa plateforme de santé en ligne

TLDR

La startup sénégalaise d'e-santé KERA Health Platforms a obtenu un financement de 10 millions de dollars de la part de la Société financière internationale (SFI).

L'investissement soutiendra le développement de la plateforme de soins de santé pilotée par l'IA de KERA et contribuera à étendre sa portée aux populations mal desservies

Le service se concentre sur les communautés vulnérables, y compris les travailleurs du secteur informel et les femmes, et vise à améliorer l'accès, l'accessibilité financière et l'efficacité.

La startup sénégalaise d'e-santé KERA Health Platforms a obtenu un financement de 10 millions de dollars de la part de la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale. L'investissement soutiendra le développement de la plateforme de soins de santé pilotée par l'IA de KERA et contribuera à étendre sa portée aux populations mal desservies.

Fondée en 2023, KERA met en relation les prestataires de soins de santé et les patients par le biais d'une plateforme numérique qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour rationaliser les opérations, réduire les coûts et améliorer la qualité de la prestation des soins de santé. Le service se concentre sur les communautés vulnérables, y compris les travailleurs du secteur informel et les femmes, visant à améliorer l'accès, l'abordabilité et l'efficacité.

Outre le soutien financier, la SFI aidera KERA à renforcer la gouvernance et les normes sociales et environnementales, et à mettre en place des mécanismes formels de réclamation pour les employés.

Key Takeaways

Le financement de KERA met en lumière l'élan croissant de l'innovation en matière de santé numérique en Afrique de l'Ouest, où l'infrastructure fragmentée et les coûts élevés de participation aux frais limitent l'accès aux soins. En numérisant les dossiers et en permettant des paiements plus rapides, KERA cherche à combler les lacunes en matière d'information et à améliorer la prestation de services pour les groupes sous-représentés.

L'investissement de l'IFC signale également une évolution vers une technologie de la santé axée sur l'impact, ciblant l'inclusion sociale et la transparence opérationnelle. Avec l'IA comme caractéristique principale, les plateformes comme KERA devraient jouer un rôle clé dans l'élaboration des futurs systèmes de santé, en particulier dans les régions à revenu faible ou intermédiaire.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par les institutions de financement du développement pour soutenir la numérisation des systèmes de santé, dans le cadre d'une initiative mondiale visant à améliorer les résultats en matière de santé grâce à la technologie, en particulier dans les environnements mal desservis et dépourvus de données.