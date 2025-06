Congo-Kinshasa: Couverture santé universelle - Des structures médicales impliquées en ordre dispersé avec le Gouvernement

Les structures assurant la couverture santé universelle ont décidé de suspendre le prestigieux programme qui cadre avec la vision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi à cause de non-paiement des factures. La couverture santé universelle couvre, entre autres, les consultations prénatales, l'échographie, les accouchements simples et compliqués (y compris par césarienne), les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations postnatales, la planification familiale et l'accès aux médicaments. Parmi ces établissements figurent des structures confessionnelles privées notamment, celles de l'Eglise catholique, de l'Eglise du Christ au Congo et de l'Armée du salut.

Dans une correspondance adressée au coordonnateur du Conseil national de la Couverture santé universelle (CSU), ces structures déplorent le retard de 8 mois de paiement des factures pour les accouchements, le non-paiement des consultations prénatales, préscolaires et des échographies obstétricales pendant plus de 20 mois, le non-paiement de soldes de 30% des factures des accouchements antérieurs et la livraison que d'une partie de médicaments.

«Ainsi, nous avons décidé qu'à partir du 5 juin 2025, seuls les consultations et les accouchements resteront gratuits, mais les frais connexes seront payants. A partir du 19 juin, si aucune solution n'est trouvée, tous les actes seront payants afin d'éviter l'irréparable dans nos structures», lit-on dans la correspondance qui date du 29 mai dernier.

Ces structures précisent que le programme ne pourra reprendre qu'après règlement des arriérés par le gouvernement et la signature d'un avenant à la convention.

«Cette mesure est prise dans l'attente d'une réaction concrète du Gouvernement et de la signature de l'avenant sur la convention de collaboration spécifique aux structures confessionnelles, dans le souci d'assurer réellement des soins de qualité à notre population », ajoutent-elles.

Pour rappel, le programme de « gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né» a été lancé en septembre 2024 par le président de la République.

«L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leur premier mois de vie», avait déclaré Félix Tshisekedi lors du lancement du programme à l'hôpital militaire du camp Tshatshi.

La ville de Kinshasa, où 350 structures médicales sont accréditées par le programme, n'est que la province pilote. Il était initialement prévu que le programme s'étende à plusieurs autres provinces fin 2024, grâce notamment à l'appui financier de la Banque mondiale.