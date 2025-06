Les attentes sont nombreuses à Saint-Louis en ce qui concerne la visite économique du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prévue ces jeudi et vendredi, dans la région.

Si, du côté des jeunes, l'on attend du Chef de l'État la résolution du problème du chômage et qu'on leur facilite surtout l'insertion, pour les femmes transformatrices de produits halieutiques, en revanche, le plaidoyer reste la révision de la Loi d'Orientation et surtout la reconnaissance du statut juridique des exploitations familiales. Aujourd'hui, le souhait de ces femmes du GIE «Bokk Xol Jambaru Sine» basées à l'Hydrobase, sur la Langue de Barbarie, c'est que les autorités reconnaissent leur métier. Elles déplorent, cependant, le déficit de moyens de transformation de leurs produits et revendiquent un site adéquat pour exercer leur métier dans les meilleures conditions.

«La visite économique du Président de la République à Saint-Louis constitue un moment important, porteur d'espoir et de dialogue», a laissé entendre Fara Ndiaye, président du Conseil Régional de la Jeunesse de Saint-Louis. Il s'est fait hier le porte-voix d'une génération qui, selon lui, aspire à être pleinement actrice du développement de sa région.

«Saint-Louis, riche de son histoire et de ses ressources, fait face à un défi majeur, l'insertion économique des jeunes. Malgré les initiatives engagées, le chômage reste une réalité pesante pour nombre de jeunes, qu'ils soient diplômés ou issus des secteurs informels. Nous saluons les efforts de l'État, notamment à travers les dispositifs tels que la DER, le 3FPT, mais pour répondre efficacement aux attentes, nous plaidons pour une approche territorialisée, intégrer les spécificités de nos départements Podore, Dagana et Saint-Louis», a-t-il signalé.

Il semble essentiel, d'après lui, de renforcer les centres de formation de proximité, de faciliter l'accès au financement pour les projets portés par les jeunes et de favoriser une meilleure synergie entre les acteurs publics, privés et communautaires.

Autres actrices qui attendent énormément de cette visite économique du Président Diomaye Faye, ce sont les femmes transformatrices de produits halieutiques de la Langue de Barbarie. Regroupées au sein du GIE «Bokk Xol Jambaru Sine», ces femmes de plaider pour la révision de la loi d'orientation. «Le point qui nous importe le plus, c'est le statut juridique des exploitations familiales, la reconnaissance de notre métier. Moi je suis dans le secteur de la pêche, donc la reconnaissance des femmes transformatrices est primordiale.

Nous avons fait des plaidoyers depuis plus de dix ans pour qu'on nous reconnaisse d'abord notre métier, parce qu'on ne peut pas travailler sans qu'on nous reconnaisse ce qu'on est en train de faire, mais ensuite pour régler et résoudre les problématiques qui gangrènent vraiment le secteur de la pêche et plus particulièrement le secteur de la transformation», ont-elles fait savoir. Elles demandent une reconnaissance juridique et que nos autorités reconnaissent leurs métiers d'abord.

Cependant, elles ont fait part des problèmes du secteur. Il s'agit du déficit de moyens de transformation, de matériel de production, mais aussi un site adéquat pour faire une transformation, respecter les normes de traçabilité des produits, entre autres. «Il nous faut des sites de transformation améliorés qui répondent aux normes de qualité et aux standards internationaux. Mais aussi que les autorités puissent accompagner les femmes à accéder aux financements pour renforcer leur capacité de production», ont-elles conclu.