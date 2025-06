Dans son allocution, lors de la clôture des assises, mercredi 11 juin 2025, le Secrétaire Général au Budget, M. Pierrot Nke Sana Moko, représentant personnel du Ministre d'Etat Aimé Boji Sangara, pris par plusieurs autres urgences étatiques, a loué avec enthousiasme l'appui conséquent offert par la Banque Mondiale, par l'entremise du Projet d'Amélioration du Recouvrement des Recettes et de la Gestion des Dépenses en RDC (ENCORE), en vue de la tenue effective, à Kinshasa, des consultations pré-budgétaires pour l'exercice 2026.

Pour une clarté assurée, les conférences pré-budgétaires sont, en effet, un cadre fédérateur des experts reconnus et des représentants de différentes institutions du pays, qui permet l'identification des risques budgétaires, l'harmonisation des allocations budgétaires préliminaires, mais également l'alignement des politiques publiques avec les priorités nationales pour garantir un développement de qualité en faveur des populations. Ce séminaire stratégique constitue, en outre, une phase majeure dans le processus d'élaboration du Budget de l'Etat.

Les travaux des Conférences pré-budgétaires pour l'exercice 2026, tenus du 9 au 11 juin en cours, à Sultani hôtel, dans la commune de la Gombe, ont réuni plusieurs participants venus notamment de la Présidence de la République, des Ministères tels que la Justice, l'Intérieur, les Affaires étrangères, de l'Inspection Générale des Finances ainsi que des membres d'un grand nombre d'organisations de la Société civile. Dans un élan de concertation soutenue, les séminaristes ont engagé des réflexions intenses et des échanges ambitieux, formulant des recommandations concrètes destinées à renforcer la gouvernance financière en RDC, contribuer à l'amélioration du cadre budgétaire et à promouvoir le bien-être des congolais.

Faire du Budget un outil de transformation

"Après trois de réflexions intenses, d'échanges techniques et des débats constructifs entre participants aux présentes consultations pré-budgétaires, il me revient l'honneur mais également la responsabilité de procéder à la clôture officielle de ces assises au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre du Budget en mission. Au terme de cette activité de grande envergure du calendrier budgétaire, je tiens à vous adresser mes très sincères remerciements pour la participation active de chacun d'entre vous", a salué, dans son allocution de clôture des travaux, le Secrétaire Général au Budget. Poursuivant son intervention, il a attiré l'attention de son auditoire sur les défis à venir, mettant un accent particulier sur l'organisation prochaine des conférences budgétaires. Selon lui, le Gouvernement central, placé sous la conduite de Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, est résolument engagé à faire du Budget un outil efficace de transformation, d'équité et de redressement de l'économie nationale.

"A l'heure où les unités budgétaires sectorielles s'activent à élaborer les prévisions budgétaires de leurs secteurs respectifs pour l'exercice 2026, lesquelles seront discutées prochainement en conférences budgétaires, je recommande vivement à chacun d'entre vous de s'assurer que ces prévisions tiennent compte des priorités fixées dans le CBMT et des plafonds fixés dans la DRB qui vous seront communiqués à travers la circulaire de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre du Budget. Je nous invite donc à continuer d'oeuvrer pour une session budgétaire rigoureuse, prévisible et au service du développement de notre cher et très beau pays.

Pour terminer, je réaffirme l'engagement du Gouvernement de la République à faire du Budget un outil de transformation, d'équité et de redressement durable de l'économie de notre pays. Nous tenons ainsi à remercier la Banque Mondiale, à travers le Projet Encore, via le Coref, pour le financement de ces travaux. Sur cette note, au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre du Budget, je déclare clos les travaux des consultations pré-budgétaires de l'exercice 2026", a conclu le Secrétaire Général Pierrot Nke Sana Moko.