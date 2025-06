Congo-Kinshasa: Acquisition de nouveaux avions pour Congo Airways - Jean-Pierre Bemba indexe la CNSS d'être à la base du blocage

Le Vice-premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba a, au cours d'une émission sur la chaine de Top Congo lundi 9 juin dernier, répondu aux questions de Christian Lusakueno sur ce qui bloque l'acquisition de nouveaux avions pour Congo Airways.

Y a-t-il encore espoir pour la relance de la compagnie aérienne nationale Congo Airways SA? La question mérite d'être posée lorsqu'on sait que plusieurs promesses ont été faites à cette compagnie par le gouvernement en vue de renforcer sa flotte aérienne peinent à se réaliser.

Au cours d'un entretien accordé à la radio Top Congo FM, Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM, ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, a révélé que si la compagnie nationale n'a pas été renforcée en flotte, c'est à cause de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qui n'a pas voulu obtempérer à la décision du Conseil des ministres relatifs au business plan présenté au mois de juillet de l'année dernière pour relancer la compagnie nationale.

« Ça me fait beaucoup de peines parce que Congo Airways aujourd'hui devait obtenir 7 avions de vols A320 mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour Bemba : « Le Conseil des ministres a pris les décisions que j'ai présentées au mois de juillet de l'année passée dans le cadre d'une garantie de financement que devait offrir la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) à savoir, plus au moins 30 millions juste la garantie au niveau d'une Banque locale qui était disposée à pouvoir financer l'acquisition en location/vente de différents avions. Malheureusement, la CNSS n'a pas appliqué la décision du Conseil des ministres et a cherché à acquérir des avions sur son compte ».

Pour Jean-Pierre Bemba Gombo, au lieu d'appuyer le gouvernement à relancer la compagnie nationale, les dirigeants de la CNSS s'étaient lancés eux-mêmes dans les activités d'aviation.

« La Caisse a les moyens de ces garanties, elle a préféré elle-même acquérir des avions, louer des avions », s'en plaint le patron des Transports.

Au cours de la même interview, Jean-Pierre Bemba Gombo a fait le point sur la compagnie aérienne Air Congo lancée en partenariat avec Ethiopian Airlines.

« Le 25 novembre 2024 deux sont arrivés, ce mois-ci on attend également deux mais, il y a un retard au niveau de la livraison, on les attend d'ici les prochains deux mois également et la suite avant la fin de l'année, ça suit son plan et Air Congo est une bonne opération, une bonne initiative avec Ethiopian, ça se déroule bien, les taux de remplissage sont très importants », a fait savoir Jean-Pierre Bemba Gombo.