Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - Moisson abondante à Kolwezi !

Engagement irréprochable en faveur du développement. Vision salvatrice pour le bien-être des populations. Détermination croissante pour un futur prometteur. Poursuivant sa mission d'itinérance dans la province de Lualaba, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré la journée de ce mercredi à l'inauguration et à la visite de plusieurs infrastructures publiques d'intérêt communautaire.

La première infrastructure inaugurée est le bâtiment de la Direction des Impôts du Lualaba (DIL) et la Direction des Recettes Non Fiscales du Lualaba (DRNOFLU), ex Direction des Recettes du Lualaba, directions et services provinciaux des recettes non fiscales (DRLU). C'est un bâtiment de 4 étages équipé d'un ascenseur et composé de 62 bureaux ; 9 salles de réunions et plusieurs espaces utilitaires. En réunissant tous les services dans un seul immeuble, la Gouverneure veut améliorer la gouvernance, favoriser la collaboration entre services et faciliter le travail aux assujettis contraints jadis de faire le tour de plusieurs services à travers la ville.

Le Chef de l'État a aussi inauguré l'Hôpital Général de Référence de Mwangeji, un complexe hospitalier de niveau tertiaire avec une capacité de 200 lits.

Complètement équipé et disposant d'un plateau médical assez élargi, cet hôpital vient répondre à un besoin pressant d'assurer localement des soins de qualité à la population. Dans le même temps, le Chef de l'État a coupé le ruban symbolique devant le grand bâtiment de la division provinciale de la santé. Il s'agit d'un imposant batiment moderne ayant une grande capacité d'absorber tous les services de l'État en matière de santé.

En début de soirée, le Président de la République, accompagné de la Distinguée Première Dame a inauguré la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi. Ce terminal passager, construit suivant les normes de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI), est aussi équipé d'une passerelle satellitaire pour l'embarquement et le débarquement des passagers. « Avec ce dispositif, l'aéroport de Kolwezi devient le tout premier aéroport de la RDC à offrir des conditions de confort et de sécurité de standard international », a fait savoir le Directeur général de la RVA.

Pour le VPM des Transports et voies de communication Jean Pierre Bemba, la nouvelle plateforme aéroportuaire vise à faire de Kolwezi un hub aérien dans la région australe.

D'autres travaux de modernisation de cet aéroport sont en cours notamment la construction d'une deuxième piste de 3 500 mètres en parallèle de celle existante. Après la visite guidée de différents compartiments, le Président de la République a visité la nouvelle caserne anti-incendie. Sur son chemin de retour, le Président Félix Tshisekedi a aussi inauguré l'échangeur de Kolwezi, l'ouvrant en même temps à la circulation.

Selon la Gouverneure Fifi Masuka, cet échangeur participe à l'amélioration de la sécurité routière et participe à la beauté de la ville de Kolwezi en pleine métamorphose.