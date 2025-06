" Enfin, avant de conclure et de céder la parole au maître de cérémonie et à nos formidables intervenants, je souhaiterais dire un mot sur les efforts diplomatiques des États-Unis. Nous savons tous que la région des Grands Lacs souffre depuis des décennies d'instabilité et de conflit. Les souffrances humaines sont immenses. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont également affectées, comme en témoignent l'exode massif de coltan d'origine illégale de Rubeya et la hausse des prix internationaux de l'étain à la suite de l'offensive du M-23, soutenu par le Rwanda, sur Walikale. Les États-Unis ont clairement indiqué que l'intégrité territoriale de la RDC devait être respectée et ont appelé au retrait de toutes les forces étrangères non invitées du pays.

Allocution de l'Ambassadeur au DRC Mining Week 2025

Merci à tous nos invités d'être venus aujourd'hui et d'avoir été présents à la Semaine minière, ici à Lubumbashi. C'est ma première semaine minière, mais je sens qu'il y règne une effervescence qui n'est peut-être pas présente chaque année. Je peux affirmer avec certitude que, depuis mon arrivée à Kinshasa en début 2023 en tant qu'ambassadeur, j'ai constaté une augmentation constante du nombre d'entreprises américaines explorant les possibilités offertes par les secteurs minier et énergétique. Je suis donc ravie de partager avec vous le point de vue américain sur l'investissement en Afrique, et plus particulièrement en RDC, l'une des économies africaines à la croissance la plus rapide. Je dirai également quelques mots sur les efforts diplomatiques américains visant à soutenir une RDC et une région des Grands Lacs plus stables et plus prospères.

La semaine dernière, le haut responsable américain pour l'Afrique au Département d'État a déclaré devant une commission du Congrès que la croissance économique et démographique de l'Afrique offrait des opportunités extraordinaires aux Américains et aux entreprises américaines. Les États-Unis considèrent sans conteste l'Afrique comme un partenaire pour façonner l'économie mondiale du XXIe siècle. Pourtant, paradoxalement, la part des exportations américaines vers cette région dynamique est en déclin depuis des décennies. Aujourd'hui, de nombreuses raisons poussent les entreprises américaines à se tourner vers d'autres marchés, en raison notamment des risques perçus liés à l'instabilité politique et à la corruption. En RDC, nous avons constaté les risques perçus pour la réputation liés au travail des enfants et au travail forcé, à la corruption des chaînes d'approvisionnement et à l'extraction de ressources naturelles qui alimente les conflits.

Il ne fait aucun doute que nous commençons à prendre conscience du fait que, pendant trop longtemps, les États-Unis ont fait preuve d'une trop faible compétitivité commerciale en Afrique subsaharienne. Nous avons également négligé les chaînes d'approvisionnement essentielles pour les biens de consommation, les industries de défense et l'innovation. Mais la situation a commencé à changer sous l'administration Trump : nous nous concentrons désormais sur une croissance portée par l'investissement et le commerce.

Nous évoluons vers une approche de l'Afrique, passant d'une approche principalement axée sur l'aide au développement à une stratégie privilégiant un engagement commercial solide, reconnaissant et traitant les pays africains comme des partenaires égaux en matière de commerce et d'investissement.

Les actions ciblées visant à repositionner les États-Unis comme partenaire économique privilégié de l'Afrique comprennent la nécessité de faire de la diplomatie commerciale une priorité essentielle dans les ambassades américaines, la promotion de réformes de marché identifiées par le secteur privé auprès des gouvernements africains et la mise en œuvre de projets d'infrastructure de haute qualité.

Nous intervenons de manière plus stratégique sur le continent africain, dans intérêt des Américains et de nos amis africains. Nous ne cherchons pas à soutenir des projets irréalisables qui ne reflètent ni la population ni les réalités du marché. Nous ne cherchons pas non plus à aggraver l'endettement des économies africaines ; nous savons qu'elles sont déjà accablées par une dette écrasante qui absorbe des recettes publiques qui devraient autrement être consacrées à la santé et à l'éducation. Et nous savons que la valeur ajoutée, la création d'emplois et la valorisation locale sont une priorité absolue pour nos partenaires africains. Nous soutenons des projets tels que le corridor de Lobito, qui incite les gouvernements de la région à créer un environnement propice à l'investissement du secteur privé dans l'amélioration des transports et de la connectivité, non seulement pour le secteur minier, mais aussi, avec des répercussions sur l'agriculture en particulier.

C'est ce que le gouvernement angolais a fait avec succès, et nous sommes désormais proches de la ligne d'arrivée : plus d'un demi-milliard de dollars de financement DFC américain pour un consortium privé qui rénovera la ligne reliant Benguela au port de Lobito. C'est ce que nous visons, ainsi que l'Union européenne, alors que nous travaillons avec nos homologues gouvernementaux à Kinshasa pour promouvoir des options favorables au secteur privé pour moderniser les corridors de transport en RDC qui relieront le cœur du cuivre et du cobalt à l'océan Atlantique.

À l'approche de ce nouveau paradigme, le dialogue avec le gouvernement sur l'amélioration du climat des affaires devient encore plus important. Trop souvent, mon rôle a consisté moins à ouvrir des portes à de nouvelles entreprises qu'à assurer un service après-vente aux entreprises ayant réalisé des investissements importants en RDC, mais qui souffrent de harcèlement fiscal, d'instabilité budgétaire, de retenues à la TVA excessives et de nombreux autres problèmes. Comme mon collègue, l'ambassadeur de Belgique, l'a mentionné hier soir, les représentants diplomatiques à Kinshasa ont travaillé en étroite collaboration sur ce sujet, transmettant au gouvernement les retours d'entreprises comme la vôtre sous forme de suggestions de réformes judicieuses et favorables aux entreprises, qui contribueront grandement à faire savoir que la RDC est véritablement ouverte aux affaires.

Enfin, avant de conclure et de céder la parole au maître de cérémonie et à nos formidables intervenants, je souhaiterais dire un mot sur les efforts diplomatiques des États-Unis. Nous savons tous que la région des Grands Lacs souffre depuis des décennies d'instabilité et de conflit. Les souffrances humaines sont immenses. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont également affectées, comme en témoignent l'exode massif de coltan d'origine illégale de Rubeya et la hausse des prix internationaux de l'étain à la suite de l'offensive du M-23, soutenu par le Rwanda, sur Walikale.

Les États-Unis ont clairement indiqué que l'intégrité territoriale de la RDC devait être respectée et ont appelé au retrait de toutes les forces étrangères non invitées du pays. Les États-Unis souhaitent inciter fortement toutes les parties prenantes de la région des Grands Lacs à collaborer harmonieusement et pacifiquement à des projets favorisant l'intégration économique régionale et la prospérité des économies licites des deux côtés de la frontière, notamment en ce qui concerne l'extraction des ressources naturelles et les chaînes d'approvisionnement.

Nous sommes convaincus que cela posera les bases d'une paix durable qui a si longtemps échappé à la région. Cela permettra également les investissements responsables dont la région a besoin, des investissements respectueux des normes environnementales, valorisant les travailleurs et garantissant traçabilité et fiabilité. Nous abordons cette tâche avec humilité et une profonde conscience que la résolution de ces problèmes persistants, notamment ceux d'identité, de foncier et de sécurité, nécessitera une collaboration multiforme. C'est pourquoi nous soutenons fermement le cadre de l'UA, présidé par le président togolais Faure Gnassingbé. Je reviens maintenant au maître de cérémonie et à nos excellents intervenants.