Congo-Brazzaville: Coopération - Le navire italien Bettica fait escale à Pointe-Noire

Dans le cadre de la coopération entre le Congo et l'Italie visant le renforcement des liens, la collaboration et l'interopérabilité entre les deux marines, le patrouilleur italien Bettica a fait escale au Port autonome de Pointe-Noire, du 10 et 12 juin.

Pour saluer la coopération dynamique entre les deux pays, un cocktail de bienvenue a été offert par Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie au Congo, le 10 juin, en présence du général de division René Boukaka, chef d'état-major adjoint des Forces armes congolaises; d'Anne Marchal, ambassadrice de l'Union européenne au Congo; ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires du département de Pointe-Noire.

Des échanges et sessions de formation dans le domaine de la sécurité maritime ont été au menu des séances de travail entre les marins des deux pays lors de cette escale ponténégrine. « La présence du patrouilleur Bettica ici à Pointe-Noire représente une possibilité significative d'échanges, de formation et de coopération dans le domaine de la sécurité maritime. Un domaine dans lequel l'Italie, l'Union européenne et le Congo partagent un engagement commun », a dit Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie au Congo, en accueillant ses convives.

L'escale du navire italien Bettica s'inscrit dans le cadre de l'opération dite « Gabinia » que mène le navire italien dans le golfe de Guinée jusqu'au mois de juillet. « L'Italie est pleinement engagée à poursuivre ses efforts pour le renforcement de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, notamment à travers l'opération "Gabinia" que mène le patrouilleur Bettica ainsi qu'à travers les présences coordonnées de l'Union européenne en soutien à l'Architecture de Yaoundé, ceci au bénéfice des Etats côtiers de la région pour leur stabilité et leur prospérité et bien sûr au profit de la coopération économique réciproque », a ajouté le diplomate italien.

En saluant la coopération agissante entre le Congo et l'Italie avec pour but d'asseoir la stabilité maritime de la région, le capitaine de frégate Francesco Marangio, commandant du navire Bettica, a dit: « Les objectifs de cette mission sont multiples et d'une importance fondamentale. En premier lieu, garantir la sécurité maritime, condition indispensable à la stabilité et à la prospérité de cette région. En parallèle, nous nous engageons activement dans la lutte contre le phénomène de la piraterie, une menace qui continue de susciter des préoccupations. Un autre pilier de notre action est le renforcement de la coopération et de l'interopérabilité avec les marines du golfe de Guinée, car nous croyons fermement que seules des actions conjointes permettront de faire face à des défis aussi complexes ».

Une visite protocolaire auprès du premier vice-maire, Louis Gabriel Missatou, représentant le maire de Pointe-Noire, et auprès du préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Cebert Ibocko Onanga, a eu lieu le 11 juin. La cérémonie de descente du drapeau sur la Bettica a sanctionné la fin du séjour de travail de la marine militaire italienne à Pointe-Noire avant l'appareillage du navire le 12 juin en matinée.