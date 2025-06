Congo-Brazzaville: OEuvres sociales - La Fondation Pro social inter-Etats améliore les conditions de vie des habitants de Mongo Mpoukou

Orcel Bayonga-Mbonza, représentant résident de la Fondation Pro social inter-États (PSI), a lancé le 7 juin dans le 5e arrondissement de Pointe-Noire, Mongo Mpoukou, en partenariat avec la société GPS Énergie, deux actions majeures concourant à l'amélioration du cadre de vie des habitants et à leur sécurité.

L'action d'assainissement menée par la Fondation PSI a permis le débouchage des caniveaux, le nettoyage et la désinfection des petits marchés dans l'arrondissement 5, Mongo Mpoukou. Cette opération vise à réduire les risques sanitaires liés à l'insalubrité, à préserver la santé publique et à favoriser un environnement plus salubre pour les habitants.

La réparation et la mise en place de l'éclairage public dans le quartier Tchiali, l'autre opération réalisée par PSI, a pour but de renforcer la sécurité nocturne. Cette action vise à réduire la criminalité, à assurer la tranquillité des habitants et à favoriser une vie communautaire plus sécurisée. Il s'agit d'accompagner et de soutenir les projets gouvernementaux dans les secteurs de l'assainissement, de la santé et de la sécurité, afin de contribuer au développement social et à l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Ces interventions visent à terme l'amélioration de la santé publique en combattant l'insalubrité. Elles contribuent à réduire les maladies liées à la pollution et aux conditions insalubres, avec pour avantage de renforcer la sécurité puisqu'un éclairage amélioré dans les quartiers sensibles permet de prévenir la délinquance et d'assurer la sécurité des habitants, notamment la nuit.

La solidarité communautaire est aussi un des objectifs de PSI étant donné que ses actions participent à restaurer la confiance et la cohésion sociale, en démontrant que la ville se soucie du bien-être de ses citoyens.

Ces initiatives attestent l'engagement de la Fondation PSI à oeuvrer pour un environnement plus sain, plus sûr et plus propice au développement durable de Pointe-Noire.