Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 juin 2025

revue de presse

Produits sans fumée - Deux experts de PMI plaident pour une meilleure information en Afrique

Lors du panel scientifique organisé à Cape Town dans le cadre de Technovation 2025, deux experts de Philip Morris International (PMI), Buhle Binta et Clément Diarga Basse, ont mis en lumière les avancées scientifiques sur les produits sans fumée et leur potentiel dans la lutte contre les maladies non transmissibles sur le continent africain.

« Il est essentiel de comprendre que ces produits n’impliquent aucune combustion, car c’est précisément la combustion qui libère les substances toxiques responsables de nombreuses maladies », a rappelé Buhle Binta, responsable de l’engagement scientifique pour l’Afrique subsaharienne.

Elle a souligné que plusieurs institutions de santé ont déjà identifié plus de 6 000 substances nocives issues de la fumée de cigarette, contre une quantité nettement réduite dans les produits à base de tabac chauffé, citant parmi ces substances le monoxyde de carbone, les goudrons, les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou encore des métaux lourds. (Source allAfrica)

Afrique de l’Ouest : 4 pays ratifient le Traité sur la haute mer

La Côte d’Ivoire, le Libéria, la Mauritanie et la Guinée-Bissau ont ratifié le Traité sur la haute mer, a annoncé, dans un communiqué parvenu ce jeudi à APA, Greenpeace Afrique en marge de la Conférence des Nations Unies sur l’océan qui se tient à Nice.

Cette ratification simultanée marque « un tournant historique » selon l’ONG, qui y voit un signal fort de l’engagement africain pour la protection des écosystèmes marins.

« L’Afrique ne doit pas rester spectatrice – elle a le pouvoir et la légitimité de prendre les rênes de la gouvernance des océans », a déclaré le Dr Aliou Ba, responsable de la campagne Océan chez Greenpeace Afrique, cité par la note. (Source apanews)

Mali: Le général Assimi Goïta bientôt président sans limite de temps

Au Mali, un projet de loi adopté mercredi 11 juin en Conseil des ministres prévoit d'accorder un mandat présidentiel sans limite de temps au général Assimi Goïta. Déjà président de la transition, Assimi Goïta restera à la tête de l'État pendant au moins cinq années supplémentaires. Ce mandat est renouvelable, sans élections, jusqu'à la « pacification totale » du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Le projet de loi doit encore être voté, mais le processus, déjà annoncé, est désormais enclenché.

Au Mali, le projet de loi doit encore être voté par le Conseil national de transition, acquis au régime en place. Il prévoit d'accorder au général Assimi Goïta « un mandat de cinq ans renouvelable à partir de 2025, à l’instar de ses pairs de la confédération des États du Sahel ». (Source RFI)

Trafic de fourmis : L’un des jeunes Belges arrêtés au Kenya avait monté un réseau d’approvisionnement

Interpellé début avril en possession de plus de 5 000 fourmis dissimulées dans des tubes à essai et des seringues remplies de coton, David L., 19 ans, avait plaidé la « naïveté ». Mais la presse belge a révélé qu’il était surveillé depuis 2020.

David L. et Seppe L., deux jeunes Belges de 19 et 18 ans, originaires de Mol, dans la province d’Anvers, sont devenus mondialement célèbres le 5 avril, quand des policiers kényans de la direction des affaires criminelles et des enquêtes accompagnés d’inspecteurs du Kenya Wildlife service ont découvert dans leur chambre d’hôtel de Naivasha, au nord-ouest de Nairobi, quelque cinq mille fourmis stockées dans des seringues et des éprouvettes. (Source Lemonde Afrique)

La Chine prête à exonérer les pays africains de droits de douane

La Chine veut exonérer 53 pays africains des droits de douane. Cette décision a été annoncée ce jeudi 12 juin, lors d'une réunion de coopération Chine-Afrique dans la ville de Changsha. Elle intervient alors que le continent est confronté à une possible augmentation de taxes douanières sur ses produits entrant aux États-Unis. La Chine entend ainsi renforcer son partenariat avec le vieux continent.

"Le président Xi Jinping a annoncé que la Chine mettrait en œuvre la politique consistant à accorder à 53 pays africains un traitement tarifaire nul, qu'elle faciliterait davantage les exportations et qu'elle collaborerait avec l'Afrique pour poursuivre la mise en œuvre des dix actions de partenariat, fournissant ainsi des orientations importantes pour faire progresser conjointement la modernisation et la construction d’une communauté sino-africaine. " a déclaré Lin Jian, Porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères (Source Africanews)

Bénin : Un forum pour accélérer l’investissement et l’accès au financement

Le Bénin veut changer d’échelle en matière d’entrepreneuriat. Le Forum de l’investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable s’est tenu à Cotonou ces 10 et 11 Juin, en présence de plusieurs personnalités du monde diplomatique et économique.

Lancé sous la présidence du Ministre de l’Agriculture, représentant le Ministre d’État de l’Économie et des Finances, ce forum a réuni une centaine d’acteurs venus d’Afrique de l’Ouest et d’Europe. Objectif : stimuler l’investissement et améliorer l’accès au financement pour les PME béninoises, dans des secteurs clés comme l’agriculture et l’agro-industrie. (Source Africa 24)

Gabon - Pascaline Bongo inculpée en France dans une affaire de blanchiment et de corruption

La sœur de l’ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba est soupçonnée d’être la bénéficiaire d’une structure basée à Hong Kong. Entre 10 et 11 millions de dollars de fonds auraient pu ainsi être blanchis.

Même si l’enquête pour « bien mal acquis » est désormais close, la famille de l’ancien président du Gabon Ali Bongo Ondimba continue à faire face à des procédures judiciaires. La fille aînée d’Omar Bongo Ondimba, Pascaline Bongo, a été inculpée en janvier dernier dans une affaire de corruption et de blanchiment d’argent qui date de 2009, a appris l’AFP le 11 juin auprès d’une source proche du dossier. Entre 10 et 11 millions de dollars de fonds auraient pu ainsi être blanchis. (Source Jeune Afrique)

Coupe du Monde des Clubs : L'heure de vérité à sonner pour les Mamelodi Sundowns

Neuf ans après leur dernière apparition, les Mamelodi Sundowns retrouvent la Coupe du Monde des Clubs avec des intentions bien affirmées. Triple tenants du titre en Afrique du Sud, auteurs de campagnes solides sur la scène continentale, les "Brazilians" sud-africains s’avancent avec un effectif plus complet, plus expérimenté, et surtout, plus ambitieux.

Derrière Al-Ahly, ils sont tout simplement la deuxième équipe africaine la mieux classée de ces quatre dernières saisons. Une régularité que peu de clubs peuvent revendiquer à ce niveau. (Source CAF)

Chine-Afrique : Cap sur l’application des engagements du Sommet de Beijing du FCSA

Les représentants de 53 pays africains, de la Chine et de la Commission de l’Union africaine se sont réunis le 12 juin à Changsha, en Chine, pour faire le point sur l’avancement des engagements pris lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA). L’objectif affiché : traduire en actes concrets les dix actions de partenariat annoncées par Pékin en 2023 pour soutenir la modernisation de l’Afrique.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue congolais Jean-Claude Gakosso ont relayé les messages des présidents Xi Jinping et Denis Sassou-Nguesso. Pékin a réaffirmé son ambition de bâtir avec l’Afrique une « communauté d’avenir partagé » à travers un renforcement de la coopération économique, une ouverture accrue de ses marchés et un soutien politique dans les instances internationales. Côté africain, les États ont exprimé leur volonté de mettre en œuvre la Vision 2035 pour structurer un développement commun à long terme. (Source Africapresse)

Tesla s’installe au Maroc : Cap sur l’énergie verte et la mobilité électrique

C’est désormais officiel : Tesla s’installe au Maroc. Le géant américain a lancé sa filiale Tesla Morocco le 27 mai 2025, selon les médias locaux. Constituée sous forme de société à responsabilité limitée (SARL), elle est le fruit d’un partenariat entre Tesla International B.V. et Tesla Motors Netherlands B.V., deux entités européennes du groupe d’Elon Musk.

Basée à la Marina de Casablanca et dotée d’un capital de 27,5 millions de dirhams, la nouvelle entité ambitionne de structurer un écosystème complet de mobilité électrique au Royaume. Importation, distribution, maintenance de véhicules, déploiement de bornes de recharge : rien n’est laissé au hasard. (Source Journal de Kinshasa)