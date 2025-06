Afrique de l'Ouest: Positionner le Togo comme hub régional dans l'agroalimentaire et la nutrition animale

communiqué de presse

WASHINGTON — Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un financement de 300 millions de dollars pour aider le Togo à se positionner comme un hub régional dans l'agroalimentaire et la nutrition animale en intensifiant le Programme de modernisation de l'agriculture au Togo (ProMAT) tout en transformant le secteur agricole grâce à des investissements favorisant l'amélioration de la productivité.

Axé sur les résultats, le programme de transformation durable de l'agriculture (PforR en anglais) s'étend sur dix ans avec un financement en deux phases : 150,20 millions de dollars pour la première et 149,80 millions de dollars pour la seconde. Il vise à renforcer les institutions agricoles, améliorer l'accès des petits agriculteurs à la mécanisation, aux services financiers et aux marchés, et encourager l'investissement privé.

Le programme soutiendra l'expansion des services d'irrigation, de drainage et de gestion de l'eau sur 7 200 hectares ainsi que l'accès des producteurs à des technologies et pratiques d'agriculture intelligente face au climat. Il favorisera également la gestion durable de 50 000 hectares. Plus de 340 000 agriculteurs, dont 114 000 femmes et 102 000 jeunes, en bénéficieront, avec 72 500 emplois créés.

« Lors du Forum des producteurs agricoles du Togo (FoPAT), les agriculteurs ont exprimé avec force leur souhait de voir le Groupe de la Banque mondiale accompagner la transformation du secteur agricole », a indiqué Fily Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale pour le Togo. « Ce programme novateur, porté conjointement par la Banque mondiale et la Société Financière Internationale (IFC), constitue une première. Il repose sur une approche intégrée mobilisant les expertises complémentaires du Groupe : l'IFC apporte son savoir-faire en matière d'agriculture contractuelle et de développement d'entreprises à fort impact, la Banque mondiale intervient sur les politiques publiques, et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) offre des garanties pour faciliter l'accès au financement du commerce, notamment pour l'achat d'engrais, de semences et de matériel agricole. »

« Une participation accrue du secteur privé est essentielle pour soutenir la modernisation de l'agriculture et en faire un véritable moteur de croissance et de création d'emplois au Togo. En favorisant l'innovation, en facilitant l'accès au financement et en renforçant les chaînes de valeur, l'IFC, en collaboration avec la Banque mondiale et la MIGA, vise à fournir aux agro-industries et aux petits agriculteurs les outils nécessaires pour améliorer leur productivité et prospérer dans une agriculture moderne. La mobilisation des investissements privés jouera ainsi un rôle clé dans la réalisation de l'ambition du Togo de devenir un hub régional dynamique dans le secteur agroindustriel » a souligné Josiane Kwenda, représentante régionale pour le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo.

Le programme de transformation durable de l'agriculture finance la première phase du Programme de modernisation de l'agriculture au Togo (ProMAT 2025-2034). Ce programme du gouvernement togolais a pour objectif de renforcer les activités de l'Agence de transformation agricole (ATA). Il cherche également à transformer l'agriculture de subsistance pratiquée par les petits exploitants agricoles togolais en une agriculture orientée vers le marché, notamment une mise en échelle du programme d'aménagement des Zones d'Aménagement Agricole Planifiées (ZAAP).