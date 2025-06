Madagascar: Biodiversité marine - Le pays primé pour son leadership environnemental

Madagascar a été distingué pour son engagement en faveur de l'environnement. Le pays s'est vu décerner le « Flagship Award » lors de la 3e Conférence des Nations Unies sur les Océans (UNOC 3), qui se tient à Nice du 9 au 13 juin. Le secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique (CDB) a remis à Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable, la distinction, le 11 juin.

Ce trophée récompense les efforts déployés par Madagascar dans la restauration et la protection de la biodiversité marine dans la zone nord du canal du Mozambique, dans le cadre du projet régional NoCaMo (Nord Canal du Mozambique), financé par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM). Ce projet associe Madagascar, le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, ainsi que quatre partenaires techniques, dont le WWF Madagascar et la Convention de Nairobi.

Le canal nord du Mozambique est reconnu comme l'une des zones marines les plus riches en biodiversité au monde. Il abrite de nombreux habitats critiques, ainsi que des aires de reproduction et d'alimentation pour plusieurs espèces marines et migratrices. Cependant, cet écosystème précieux est de plus en plus menacé par le développement urbain, l'exploitation de ressources pétrolières et gazières, la pression démographique et les effets du changement climatique.

Madagascar s'illustre par sa participation active à plusieurs conventions internationales sur la gestion durable des ressources naturelles, notamment la CDB, la Convention de Ramsar sur les zones humides, et plus récemment, le processus de l'accord BBNJ (Biodiversité marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale). Cette implication témoigne de l'engagement du pays envers l'Objectif de développement durable (ODD) 14, consacré à la vie aquatique.