Nigeria: L'appel à manifester du mouvement Take it Back tué dans l'oeuf par un imposant dispositif policier

Le mouvement Take it Back, qui dénonce depuis plusieurs mois les difficultés économiques et les problèmes sécuritaires auxquels font face des millions de Nigérians, avait appelé à une nouvelle journée de mobilisation à l'occasion de la célébration de la journée de la Démocratie, jeudi 12 juin, au Nigeria. Mais le déploiement d'un dispositif sécuritaire massif a eu raison de la détermination de ses militants, laissant le champ libre au président Bola Ahmed Tinubu pour reprendre la main.

Juwon Sanyaolu, le leader du mouvement Take It Back, a perdu son pari face au président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Comme au mois d'octobre dernier, le déploiement d'un important dispositif policier a eu raison des appels à manifester contre la vie chère et l'insécurité qu'il avait lancé pour ce jeudi 12 juin au Nigeria, à l'occasion de la célébration de la journée de la Démocratie.

Avec le renfort des agents de la Sécurité d'État, la police a effectivement fait en sorte d'empêcher la tenue de toute manifestation considérée comme hostile par la majorité présidentielle sur l'ensemble du territoire, la présence de nombreux agents sur le terrain décourageant notamment la formation de grands cortèges à Lagos et à Abuja. Résultat : seules quelques poignées de militants ont bravé le dispositif pour faire part de leurs revendications et les quelques rares rassemblements qui ont réussi à se former sont restés clairsemés.

Comme un symbole de l'intention des autorités fédérales de ne pas laisser les voix discordantes du mouvement Take It Back prendre le dessus en cette journée de célébration de la démocratie, les forces de l'ordre étaient massivement présentes devant les grilles du complexe de l'Assemblée nationale où le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a prononcé en début d'après midi son discours à la Nation lors d'une session conjointe du Sénat et de la Chambre des représentants.

Satisfecit présidentiel

Celui-ci a alors pu délivrer sans encombre sa vision de la démocratie et défendre les réformes libérales qu'il a menées dans une allocution prononcée devant un parterre constitué de ministres, de gouverneurs et des parlementaires des deux chambres ainsi que du chef de son parti, l'APC.

Satisfait des fruits de sa politique après deux années au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu s'est notamment félicité que « le produit intérieur brut (PIB) ait augmenté de 3,4 % en 2024 » avant d'enchaîner : « L'inflation diminue progressivement, stabilisant le prix des denrées de base comme le riz et les haricots, et le taux de change du naïra s'est raffermi ». Celui-ci n'a en revanche fait aucune allusion aux doléances et revendications sociales exprimées par le mouvement Take it Back.

En clôture de son intervention, le chef de l'État a enfin égrené les noms des personnalités élevées aux différents titres nationaux de l'Ordre du Niger. Parmi les nouveaux Commandeurs figurent notamment le prix Nobel de Littérature Wole Soyinka et, à titre posthume, l'écrivain et militant écologiste Ken Saro-Wiwa qui avait été pendu en 1995 par le régime du dictateur Sani Abacha en compagnie de huit compagnons d'infortune originaires de l'Ogoniland, cette région du delta du Niger qui a été largement polluée par l'exploitation pétrolière.