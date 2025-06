Le secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (ST-CNSCL) a organisé ce jeudi un d'un atelier de vulgarisation du protocole d'accord sur les obligations du contenu local du projet gazier GTA.

L'occasion d'évoquer le nouveau cadre juridique du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Présent sur les lieux, Pape Samba Ba, directeur général du contrôle et de la surveillance des opérations au ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, assure que tout est désormais clair.

« Il n'y aura plus d'ambigüité, nous aurons un cadre lisible et efficace permettant à nos entreprises, de quelque ordre et quelque taille qu'elles soient, d'accéder aux opportunités qu'offre le GTA, de même que nos populations. Pendant longtemps, des difficultés juridiques et administratives ont freiné l'application effective du contenu local pour le projet GTA. Tous ces obstacles étaient des freins à la montée en compétence de nos industries nationales et entravaient la transparence dans la gestion des contrats et employés », se réjouit-il.

Même son de cloche chez Mor Bakhoum, secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local (CNSCL). « Ainsi, les ambiguïtés juridiques d'hier appartiennent désormais au passé. Chaque acteur (Etat, entreprises et institutions) saura précisément à quelles exigences il est soumis, et comment le ST-CNSCL exercera son contrôle », assure le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, Mor Bakhoum.

Et Cheikh Ahmed Bamba Diagne, président du CNSCL, de poursuivre. « Le contenu local est l'un des piliers de la stratégie nationale de valorisation des ressources naturelles. Il ne doit pas être perçu comme une simple exigence réglementaire, mais comme une vraie opportunité de bâtir une économie plus inclusive, plus résiliente et plus compétitive ».