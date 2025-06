Depuis qu'il a déclenché sa guerre contre la Bande de Gaza, en octobre 2023, Israël a toujours fait fi des nombreux appels internationaux à un cessez-le-feu. Totalement impassible, il a toujours poursuivi ses bombardements dont le bilan macabre s'élève aujourd'hui, à près de 55 000 Palestiniens trucidés.

Quant aux manifestations de rue initiées dans divers pays, notamment arabes, en guise de soutien au peuple palestinien martyrisé, elles sont restées, jusque-là, sans effet véritable. Pour cause, en réponse, l'Etat hébreux a toujours observé une indifférence glaciale. Il en a toujours été ainsi jusqu'à ce qu'il y ait eu le fameux «Convoi maghrébin de la résilience», du nom de ce mouvement populaire lancé par des ressortissants de pays d'Afrique du Nord, qui ont décidé d'agir en faveur de la cause palestinienne.

On se dirige irrémédiablement vers une confrontation qui n'augure rien de bon

Il n'en fallait pas plus pour que les autorités de Tel Aviv se mettent en branle. En effet, elles ne voient pas d'un bon oeil une telle initiative. D'autant plus que le convoi de plus de 1 000 militants, composé d'une dizaine de bus et une centaine de voitures particulières, se dirige vers la Bande de Gaza assiégée par Israël. Partie de la Tunisie, la caravane longue d'une quarantaine de kilomètres, est passée par la Lybie, et devrait traverser l'Egypte d'ici à dimanche, pour atteindre la frontière israélo-égyptienne.

Pour Israël, il n'est pas question de laisser ce convoi arriver à bon port. Et il semble prêt à tout pour l'en empêcher. En effet, son ministre de la Défense a pressé l'Egypte de peser de tout son poids pour empêcher que ces militants, qu'il a qualifiés de «manifestants djihadistes», arrivent à la frontière israélo-égyptienne. Comme si cela ne suffisait pas, il a mobilisé l'armée pour empêcher que ces militants entrent dans la Bande de Gaza.

Pour lui, leur entrée dans cette ville sous blocus, «mettrait en péril» la sécurité des soldats israéliens. En fait, Israël considère les militants du «Convoi maghrébin de la résilience», comme des ennemis prêts à s'engager avec le Hamas et lui apporter leur soutien. En mettant ainsi en branle son arsenal militaire face à des militants pacifiques, on se demande jusqu'où Tel Aviv est prête à aller pour empêcher l'arrivée de la caravane dans la ville martyre de Gaza. En vérité, il faut craindre le pire. Parce qu'on a affaire à des manifestants déterminés, qui donnent l'impression d'être prêts à faire face aux obstacles les plus insurmontables, pour aller au bout de leur action.

Il faut surtout redouter le pire, parce qu'en face, c'est Israël, cet Etat qui a bouché les oreilles à tous les appels venus de partout, préconisant l'arrêt du bain de sang dans la Bande de Gaza, et qui continue de massacrer indistinctement femmes et enfants. En face, se dresse un Etat qui n'a pas hésité à bombarder des hôpitaux, des camps de réfugiés et autres indigents. En face, c'est le pays de Benyamin Netanyahu, qui n'a jamais manifesté sa volonté de mettre fin à cette guerre génocidaire.

Si Israël poursuit jusqu'à ce jour son oeuvre funeste à Gaza, c'est à cause de l'inertie de la communauté internationale

Tant et si bien que l'on se pose la question suivante : la solidarité arabe agissante, prospérera-t-elle face au blocus israélien ? La suite des évènements nous édifiera. Toujours est-il qu'on se dirige irrémédiablement vers une confrontation qui n'augure rien de bon. Parce qu'Israël, qui a jusque-là réussi à défier la communauté internationale, s'il n'agit pas même avec la bénédiction de certaines puissances mondiales, est capable de tout, même du pire, pour ne pas subir cet affront.

L'Etat hébreux ne voudrait surtout pas s'attirer une autre mauvaise publicité en plus de celle que constitue la boucherie humaine qu'il mène contre le peuple palestinien. Mais il faut dire les choses très clairement. Si Israël poursuit jusqu'à ce jour son oeuvre funeste à Gaza, c'est à cause de l'inertie de la communauté internationale, plutôt prompte à bander les muscles contre les Etats les plus faibles. Ce petit Etat hébreux, qui bénéficie du soutien tacite des Etats-Unis, passe pour être intouchable en ce sens qu'il poursuit, en toute impunité, ses massacres contre le peuple palestinien.

A preuve, en dépit des mandats d'arrêts émis en novembre 2024, par la Cour pénale internationale (CPI), à l'encontre du Premier ministre, Benyamin Netanyahu, et de son ancien ministre de la Défense, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la Bande de Gaza, ces derniers ne sont inquiétés outre mesure. Et c'est là où le bât blesse. Tant que cette diplomatie à géométrie variable ne changera pas, il en faudra plus que des «Convois maghrébins pour la résilience» pour soulager les Gazaouis, de leurs souffrances.