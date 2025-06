Sénégal: Ziguinchor - L'hôpital régional doté d'un centre de diabéto-endocrinologie

Ziguinchor — Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall a procédé, jeudi, à l'inauguration officielle du centre de diabéto-endocrinologie de l'hôpital régional de Ziguinchor (sud), a constaté l'APS.

Ce centre est offert par le docteur Martin Carvalho, chef de service endocrinologie de l'Hôpital européen de Marseille entre 2015 à 2020.

"Ce don, au-delà de sa nature hautement symbolique, constitue un acte de patriotisme remarquable qui rappelle à tous nos concitoyens l'esprit de la solidarité et de la responsabilité fortement ancrée par la diaspora sénégalaise", a salué le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Alioune Sall a expliqué que ce centre diabéto-endocrinologie aura pour mission d'assurer une prise en charge intégrée et spécialisée des patients atteints de diabète et autres facteurs de risques cardiovasculaires.

"Ce centre va servir de cadre de formation continue pour les acteurs de santé et pour les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor", a-t-il ajouté.

Alioune Sall a par ailleurs rendu un hommage "appuyé" au donateur qui selon lui, "a entièrement financé la construction de ce centre à hauteur de 150 millions de francs CFA".

Après une première initiative à Thiès, le Dr Martin Carvalho et son cabinet sont à leur deuxième centre.

"L'idée de création de ce centre de prise en charge du diabète au Sénégal" avait traversé l'esprit du Dr Carvalho suite à un constat, l'existence notamment du seul centre Marc Sankalé se trouvant dans la capitale depuis les années d'indépendance, à l'hôpital Abass Ndao.

"Je me sentais envahi par le sentiment du devoir non accompli de citoyen. Ma formation Scoute reçue au Sénégal, durant mon enfance, me ramène à faire le choix d'aider mes jeunes confrères à prendre en charge les patients atteints de diabète", a réagi le donateur.

"Je pensais qu'il fallait décentraliser la prise en charge et que cela permettrait aux patients d'avoir un accès de soins dans leur région ou département évitant ainsi un déplacement coûteux vers la capitale", a expliqué Dr Martin Carvalho.

"Ce Centre de référence de diabétologie qui est érigé dans l'enceinte de l'hôpital régional de Ziguinchor va accueillir les malades des autres régions et des pays voisins pour les traitements de même que les hospitalisations et accueillir des séances de sensibilisation", a salué Babacar Wade, président de l'association des diabétiques de Ziguinchor.

Le Directeur de l'Hôpital régional de Ziguinchor, Gabriel Massene Senghor s'est réjoui que son établissement abrite le deuxième centre de référence de traitement du diabète.