Sénégal: Vers la tenue des assises de l'Agenda national de transformation de l'enseignement supérieur

Dakar — Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation compte organiser, "sous peu", les assises de l'Agenda national de transformation du secteur, dans le but de définir, pour la décennie à venir, la trajectoire scientifique du Sénégal, a appris l'APS de source officielle, jeudi.

"Le Sénégal est actuellement engagé dans une stratégie nationale de transformation des activités de recherche, d'enseignement et d'application des savoirs. Nous allons entamer, sous peu, les assises nationales de l'Agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui définiront, pour la décennie à venir, la trajectoire scientifique du Sénégal", a annoncé le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Ababacar Guèye.

Pr Guèye s'exprimait à l'occasion de la cérémonie officielle du 3ème Festival-conférence Afrique-Asie, qui se tient du 11 au 14 juin à Dakar, sur le thème "Un nouvel axe de connaissance".

A travers ces assises, le ministère de l'Enseignement supérieur cherche à se conformer aux objectifs de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, le nouveau référentiel des politiques publiques lancé en octobre 2024.

Cette rencontre enregistre la participation de plusieurs chercheurs, praticiens, artistes et intellectuels venant de 50 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique-Latine.

A l'en croire, les curriculums, l'orientation de la recherche, les engagements de la communauté universitaire envers la société ainsi que les formes, contenus et modalités de la coopération scientifique seront tous "entièrement repensés".

Il précise que cette nouvelle perspective de formation, de recherche et d'engagement sociétal nécessitera le soutien de tous les acteurs et partenaires, tant intérieurs qu'extérieurs.

"Nous souhaitons que nos curriculums reflètent mieux l'urgence de la décolonisation des savoirs, mais aussi les besoins et enjeux d'une société ouverte, innovante comme celle du Sénégal", fait-il valoir.

Il souligne ainsi l'importance, pour l'enseignement supérieur sénégalais, de mieux s'armer au niveau institutionnel, scientifique, pédagogique et technologique, pour connaître et collaborer davantage avec des amis et partenaires des différentes régions du monde.