Congo-Brazzaville: Gestion des écoles publiques - Le transfert de compétences aux collectivités locales amorcé

La réforme du secteur de l'enseignement prévoit la création des Comités de gestion des établissements scolaires (Coges), avec une forte implication des collectivités locales décentralisées.

Les cadres des ministères sectoriels sont réunis, depuis le 12 juin à Kintélé, la banlieue Nord de Brazzaville, pour définir la nouvelle feuille de route de la gestion des écoles publiques.

Les travaux de l'atelier de réflexion sur l'installation des Comités de gestion des établissements scolaires publics ont été lancés par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, en présence des délégués des ministères de l'Intérieur et des Finances, ainsi que des préfets et maires des communes. Ces assises de trois jours s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme « Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services », en partenariat avec la Banque mondiale.

Dans le nouveau dispositif, les communes deviennent en quelque sorte des « propriétaires » des écoles publiques situées sur leur territoire. Elles pourront engager la réhabilitation et l'extension des locaux scolaires, y compris la gestion des crédits d'équipement, de fonctionnement et d'entretien des écoles. Les collectivités locales pourront également organiser des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au sein de leurs écoles. Selon Stella Sassou Nguesso, députée-maire de Kintélé, cette réforme contribuera à instaurer la gouvernance participative au sein des établissements scolaires. « Cette initiative vient renforcer la politique de transfert de compétences dans le secteur de l'éducation de base », a-t-elle souligné.

Les participants, issus essentiellement des secteurs de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, de l'Intérieur et de la Décentralisation, de l'Enseignement technique et professionnel, ainsi que des Finances, tenteront d'harmoniser leurs vues sur les modalités pratiques d'installation des Coges. Ils chercheront également à clarifier le rôle de chaque ministère concerné dans le processus d'installation de ces Coges, conformément à la réglementation en vigueur, à proposer des projets de textes, à valider les termes de référence relatifs à l'installation des Coges et à adopter la feuille de route pour la mise en place de ces futurs comités locaux.

Pour le ministre de l'Enseignement général, l'installation des Coges représente une étape stratégique visant à rapprocher l'administration des citoyens et à responsabiliser les acteurs locaux. « L'opérationnalisation de la décentralisation dans notre pays nous oblige à rappeler le rôle stratégique que jouent les collectivités locales et les structures déconcentrées de l'État dans le développement et la gestion du système éducatif congolais », a insisté Jean Luc Mouthou. Il a également prêché pour la participation des autres départements ministériels afin d'assurer l'efficacité des Coges.