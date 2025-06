Congo-Brazzaville: Affaires maritimes et fluviales - Un accord entre le secrétariat permanent et le Pnud

Le secrétariat permanent du Comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales a signé avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) un accord d'appui à la réalisation des activités dans le secteur dit « Accord d'Oyo ».

L'accord d'appui à la réalisation des activités de l'État en mer et dans les eaux continentales a été signé en marge du colloque scientifique international organisé récemment à Oyo, dans le département de la Cuvette, par le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et la représentante du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry.

La mise en valeur de trois cours d'eau, l'alima, la likouala-Mossaka et la Likouala aux herbes, fait partie des activités à réaliser dans le cadre de cet accord. Il est question, en effet, de viabiliser et de mettre en place deux appontements, une station balnéaire à des fins de développement touristique.

Il est également prévu le renforcement des capacités d'intervention du secrétariat permanent du Comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, notamment l'acquisition de matériels de diverses natures et d'équipements informatiques. L'appui multiforme de l'Institut des hautes études maritimes et fluviales allonge la liste des activités à concrétiser.

Soulignons que le Pnud fait partie des partenaires qui accompagnent le secrétariat permanent en assurant une assistance multiforme. Avec la validation, le 6 juin courant, de la Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales, la coopération entre les deux structures va sans nul doute atteindre sa vitesse de croisière. Pour Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, « L'accord d'Oyo est un gage de mise en oeuvre progressive de la stratégie nationale adoptée ».