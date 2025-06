Afrique: La Chine et le continent consolident leur partenariat stratégique

La province chinoise du Hunan a accueilli, du 10 au 12 juin, la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en oeuvre des actions de suivi du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), marquant une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat sino-africain.

Le sommet, tenu avec succès en septembre 2024, a ouvert un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté d'avenir partagé entre la Chine et l'Afrique, à l'ère d'une modernisation conjointe. À cette occasion, le président chinois, Xi Jinping, a présenté une vision ambitieuse de la coopération, fondée sur six dimensions de modernisation et dix actions concrètes de partenariat. Il a invité les dirigeants africains à tracer ensemble l'avenir des relations sino-africaines.

Une solidarité renforcée face aux incertitudes mondiales

Dans un contexte international marqué par l'instabilité, les tensions commerciales et les politiques protectionnistes de certaines puissances occidentales, la Chine et l'Afrique ont réaffirmé leur solidarité et leur attachement à un ordre mondial équitable. Pékin dénonce notamment les pratiques unilatérales des États-Unis, jugées contraires aux principes de réciprocité et de coopération internationale.

Face à ces défis, la Chine et les pays africains intensifient leur coordination stratégique. Des échanges de haut niveau se sont multipliés. Le président Xi Jinping a salué le 38e sommet de l'Union africaine (UA), plusieurs dirigeants chinois ont effectué des visites en Afrique, et la tradition du premier déplacement annuel du ministre chinois des Affaires étrangères en Afrique a été maintenue pour la 35e année consécutive. Dans le même esprit, le président kényan, William Ruto, et d'autres délégations africaines ont effectué des visites officielles en Chine.

Des engagements concrets pour la modernisation de l'Afrique

Depuis le sommet de Beijing, la Chine a mis en oeuvre plusieurs engagements concrets : plus de 130 milliards de yuans RMB ont été mobilisés sous forme de soutien financier, accompagnés d'une couverture d'assurance à hauteur de près de 140 milliards de yuans. Ces efforts visent à soutenir le développement économique, les infrastructures, l'éducation, la santé et la sécurité en Afrique. Un calendrier précis et une feuille de route ont été élaborés en concertation avec les pays africains, notamment la République du Congo, coprésidente du Focac. Une trentaine de projets phares est en cours, illustrant les premiers résultats tangibles de ce partenariat renouvelé.

Une coopération étendue aux grands enjeux mondiaux

La Chine et l'Afrique renforcent également leur coopération dans le cadre d'initiatives globales telles que « la Ceinture et la route », l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale. Ensemble, elles défendent un système multilatéral ayant pour base les principes de la Charte des Nations unies et militent pour une gouvernance mondiale plus juste.

La Chine soutient l'Afrique dans les enceintes internationales : elle a appuyé la tenue du sommet du G20 à Johannesburg par l'Afrique du Sud, soutient une plus grande représentativité de l'UA au sein du G20, et favorise l'adhésion du Nigeria et de l'Ouganda au groupe des Brics en tant que pays partenaires.

Une dynamique en marche

La réunion ministérielle du Hunan a permis de faire le point sur les avancées depuis le sommet de Beijing et de planifier les prochaines étapes. Une liste détaillée de trente-cinq sections regroupées en dix parties a été établie, mettant en lumière les progrès réalisés et les priorités à venir.

Cette dynamique sino-africaine illustre la volonté des deux parties de bâtir un partenariat stratégique, équitable et mutuellement bénéfique, dans un esprit de coopération Sud-Sud. Elle positionne l'Afrique comme un acteur central d'un nouvel ordre mondial en devenir.