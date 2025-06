Congo-Brazzaville: Secteur forestier - Une conférence internationale sur le bois prévue à Pointe-Noire

Sept ans après sa dernière édition, la conférence "Racewood" fait son coming back pour l'édition 2025. L'événement aura lieu du 1er au 2 juillet dans la capitale économique congolaise.

Au cours de l'édition qui se tiendra en deux jours, plusieurs moments meubleront le programme des activités entre conférences et tables-rondes. Le forum abordera des thèmes stratégiques, notamment l'Accord de partenariat volontaire Flegt; l'avenir des concessions forestières ; les nouveaux règlements européens ; les exigences de la Cites et enfin, la gouvernance forestière de la reconnaissance du marché élargi. Outre cela, un accent particulier sera mis sur la promotion des espèces moins connues ; la réduction de la pression sur les espèces traditionnelles ; les opportunités spécifiques des marchés du bassin du Congo ainsi que celle de collaboration nationale, sous-régionale et internationale.

Rendez-vous d'envergure des acteurs du secteur forestier, le Racewood 2025 sera une occasion unique pour les participants de discuter des défis actuels dudit secteur ; d'anticiper les nouvelles réglementations européennes; d'explorer les opportunités de marché et de partager l'expertise en matière de gestion durable des forêts. « Après le Gabon et le Congo, à partir du 1er janvier 2026, les autres pays de la zone Cémac entreront dans une nouvelle phase : les exportations de bois ne seront autorisées que pour les produits ayant subi au moins une première transformation. Cette transition conduit les entreprises forestières à repenser leur stratégie, en s'orientant vers une transformation plus poussée du bois, la diversification des produits « made in Congo basin » et le développement des marchés nationaux et internationaux », indiquent les organisateurs.

Organisée par l'Association technique des bois tropicaux, cette conférence stratégique pour l'industrie des bois tropicaux sera marquée par l'organisation de la première édition du « Grand prix d'ébénisterie d 'Afrique centrale » et pour couronner le tout, une visite de la zone économique spéciale est également prévue.