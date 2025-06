Afrique: La Sensibilisation à l'albinisme est une urgence silencieuse

À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébré chaque 13 juin, le thème retenu cette année, « Revendiquer nos droits : Protéger notre peau, préserver nos vies », met en lumière l'urgence de prévenir le cancer de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme. À travers la sensibilisation, le dépistage et l'accès à la crème solaire, cette journée appelle à une mobilisation mondiale pour protéger une population trop souvent mise à l'écart.

En Afrique, les personnes atteintes d'albinisme subissent depuis longtemps stigmatisation, discrimination et violences. Leur particularité génétique, caractérisée par un manque de mélanine, les rend particulièrement vulnérables aux agressions du soleil et aux risques de cancer de la peau.

Selon l'ONU, dans certains pays, la majorité des albinos décèdent d'un cancer cutané entre 30 et 40 ans, un drame qui pourrait pourtant être largement évité grâce à un meilleur accès aux soins et à une prévention adaptée.

Outre la fragilité cutanée, l'albinisme entraîne souvent une déficience visuelle permanente qui peut constituer un handicap supplémentaire. La combinaison de la discrimination liée à la couleur de peau et aux limitations physiques expose les personnes albinos à des formes de marginalisation multiples, rendant leur inclusion sociale d'autant plus difficile.

Cette journée internationale invite donc à changer les regards et à promouvoir l'acceptation de la diversité avec ses forces et ses fragilités. Sur le continent africain, des figures emblématiques comme Salif Keita, chanteur malien mondialement reconnu, militent depuis des années pour les droits des personnes atteintes d'albinisme. Atteint lui-même de cette condition, Salif Keita utilise sa voix pour dénoncer les injustices, célébrer l'amour et l'unité, et sensibiliser le grand public à la cause. Sa fondation, la Salif Keita Global Foundation, œuvre activement pour lutter contre la discrimination et les violences subies par les albinos.

La Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme 2025 rappelle que la protection des personnes atteintes d'albinisme n'est pas seulement une question de santé publique, mais un impératif humanitaire et une affaire de droits fondamentaux.

Il est donc temps que le monde entende ce message et agisse pour garantir à tous une vie digne, en sécurité et sans exclusion.