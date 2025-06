Sénégal: Premières pluies - Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement satisfait des ouvrages de drainage et de pompage

L'hivernage pose petit à petit ses valises un peu partout au Sénégal. Ainsi, les zones Sud, Est et Centre du pays ont connu leurs premières pluies. Concernant la dernière zone citée, la pluie a touché Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Touba.

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a d'ailleurs tenu à rassurer les populations, notamment celles de Touba, du bon fonctionnement des ouvrages de drainage et de pompage de l'eau. « Dans les zones équipées, les eaux pluviales ont été évacuées dans des délais raisonnables, comme ce fut le cas à Diouma Serigne Saliou ou encore à Darou Minane », lit-on.

« Toutefois, des ralentissements ont été constatés dans certains points sensibles, précisément dans les zones basses sans exutoire. Des équipes techniques de l'ONAS sont pleinement mobilisées pour assurer les opérations de drainage par pompage, avec un parc d'équipements renforcé sur l'ensemble du territoire », précise néanmoins la note.

Cette dernière explique que dans certaines zones, les accumulations temporaires d'eau observées sont notamment dues à la saturation des sols encore instables et de travaux d'assainissement en cours. Pour y remédier, le ministère assure que des mesures correctives ont déjà été enclenchées avec : l'accélération des chantiers, le renforcement des équipes d'intervention, l'intensification des opérations de curage des canaux et la libération des voies d'eau et exutoires.

« Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, rappelle que l'objectif est de respecter les délais de livraison des travaux, fixés au 15 juillet, et de consolider la résilience des systèmes d'assainissement face aux épisodes pluvieux à venir », ajoute le communiqué. Cependant, il en a appelé à la responsabilité citoyenne, invitant les populations à ne pas jeter de déchets dans les caniveaux et à signaler toute zone à risque. Donc, les comités de quartiers, collectifs citoyens, associations communautaires et volontaires sont priés de s'impliquer.

« Les structures opérationnelles du Comité National de Gestion des Inondations sont également invitées à se tenir prêtes à faire face à toute éventualité, y compris les phénomènes extrêmes annoncés par les prévisions climatiques. La sécurité des citoyens demeure une priorité absolue. Le gouvernement reste pleinement mobilisé, aux côtés des collectivités locales et des communautés, pour prévenir et gérer efficacement les impacts de l'hivernage », conclut la note.