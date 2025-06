Afrique: Ousmane Sonko veut intensifier la coopération entre le Sénégal et le Congo

Lors d'une conférence de presse conjointe ce jeudi avec son homologue de la République du Congo Anatole Collinet Makosso, en visite à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé les différents axes de partenariat avec le pays d'Afrique centrale.

Après avoir rappelé la volonté de l'Etat du Sénégal de donner la primauté aux partenariats intra-africains, le Premier ministre sénégalais a rappelé que l'Afrique avait le devoir de se débarrasser d'un certain complexe vis-à-vis de l'Occident et de se baser sur les richesses du continent. Il regrette notamment que les différents représentants fassent « 8 000 km, 10 000 km ou même plus pour exporter, importer des produits finis dont l'essentiel des matières premières provient de l'Afrique, justement. Il faut casser ce cycle ».

Poursuivant, Ousmane Sonko assure que c'est dans ce sens que le Sénégal a décidé d'affermir les relations avec la République de Congo, pays avec il entretient des rapports de coopération depuis les années 1970. Il a d'ailleurs magnifié l'échange qu'il y a entre les deux pays sur le plan de l'enseignement. « Je crois que là, on a pratiquement une totale satisfaction. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui, aujourd'hui, sont dans nos différents universités et subissent une formation, et quelques fois même, choisissent de rester au Sénégal pour y travailler ou pour d'autres raisons », se réjouit-il.

Une coopération économique à assoir

Cependant, il regrette les échanges économiques qui sont « beaucoup moins reluisants » d'après ses propos. « Je ne vais pas vous dire le chiffre de nos échanges, mais il est très, très faible. Je vais vous donner un exemple très simple. Comme je l'ai dit la dernière fois en Sierra Leone sur la bauxite, et sur le fer, aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest importe énormément de bois, parce que l'Afrique de l'Ouest est en grande partie sahélienne. Nous ne sommes pas des pays forestiers. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, la petite bande forestière qu'on a, c'est le sud du pays, qui aujourd'hui est extrêmement agressée ».

Le Premier ministre de poursuivre : « L'Afrique de l'Ouest importe pour plus de 513 millions de dollars de bois, et je peux vous dire que l'essentiel de ce bois provient certainement du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale, pour aller être transformé à l'extérieur du continent, et ça nous revient beaucoup plus cher. Le Sénégal est le deuxième importateur de bois en Afrique de l'Ouest après le Nigéria.

17% des importations de l'Afrique de l'Ouest concernent le Sénégal. C'est plus de 110 milliards d'importations, en tout cas chiffrées. Voilà un axe de coopération qui peut être intéressant, parce que le Congo est la deuxième réserve mondiale de bois après l'Amazonie. Les capacités sont extrêmement importantes », analyse-t-il.

Echanges dans le secteur privé

Par ailleurs, Ousmane Sonko souhaite aussi renforcer le partenariat des deux pays dans le secteur privé. Ainsi fait-il le voeu que les entreprises privées sénégalaises aillent investir au Congo pour traiter du bois, voir même aller vers une transformation plus aboutie dans les domaine du mobilier, des contreplaqués...

« Ensuite, la transformation primaire peut être acheminée également vers le Sénégal. Et donc, ce sont des axes de coopération comme celle-là dont nous avons beaucoup discuté et pour lesquels nous avons mis en place un comité ad hoc qui va travailler à matérialiser cela, et nous espérons, dans cet esprit, une coopération mutuellement gagnante », aspire le Premier ministre.