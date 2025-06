Sénégal: Betis Séville - Youssouf Sabaly file au Qatar

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais acté. Youssouf Sabaly va quitter le Betis Séville après quatre années de bons et loyaux services. Le latéral sénégalais s'est engagé avec la formation qatarie d'Al Duhail. Ls Sévillans l'ont confirmé via un communiqué. Il sera entrainé par l'Algérien Djamel Belmadi, nommé la semaine dernière. Sabaly touchera un salaire de 1,2 millions d'euro par an.

A 32 ans, Youssouf Sabaly va connaitre une première expérience hors d'Europe. Le joueur formé au PSG a notamment porté les couleurs d'Evian Thonon Gaillard, de Nantes ou encore de Bordeaux.

Real Betis and Al Duhail SC agree on a transfer of Youssouf Sabaly.

We wish you all the best, Youssouf! 💚

June 12, 2025