Sénégal: LionsTech à VivaTech - Le pays connecte ses startups au monde

Le Délégué général de la DER/FJ, Dr Aïssatou MBODJI, a donné le ton, hier,en lançant officiellement la participation de la délégation LionsTech et en ouvrant la séquence spéciale consacrée au Sénégal sur la scène Africatech. La cérémonie s'est tenue en présence du représentant de son Excellence l'Ambassadeur du Sénégal à Paris, des startups et des partenaires.

Dans son intervention, Dr Aïssatou MBODJI a rappelé la vision de la DER/FJ, alignée aux orientations stratégiques de l'État du Sénégal : « Nous avons des talents. Nous avons des idées. Nous avons des ambitions. Mais pour transformer cette énergie en croissance réelle, nous avons besoin de leviers structurants : des financements adaptés, des cadres réglementaires agiles, des infrastructures de soutien à l'innovation. Et nous avons besoin de partenariats solides, alignés et engagés », a déclaré d'emblée Mme Mbodj.

A l'en croire ,c'est tout le sens de leur participation à VivaTech, et de leur engagement dans des initiatives telles que Lionstech Invest, ou encore le développement des D-Hubs, des fab labs et des espaces de créativité dans les 46 départements du pays. « Nous créons des ponts entre le local et le global, entre les jeunes entrepreneurs de nos régions et les grandes scènes internationales comme celle-ci », a-t-elle rappellé.

Trois axes forts structurent la présence sénégalaise à Vivatech cette année :La valorisation des startups issues de Lionstech Invest,programme mené par la DER/FJ en partenariat avec l'Ambassade de France au Sénégal ,un leadership féminin affirmé, avec une forte présence de femmes fondatrices dans les domaines tech et innovants et la territorialisation de l'innovation, avec des startups issues de plusieurs localités du pays, dont Mbacké et Bambey, entre autres.

« L'eau de qualité ne doit pas être un luxe, c'est une nécessité pour tout le monde. »

Anta Niang, venue de Mbacké, fondatrice de Anilaye, vit sa première expérience sur une scène internationale. Elle propose des solutions durables pour l'accès à une eau potable. Une belle tribune lui a été offerte avec un pitch sur la scène Africatech, son émotion et sa fierté étaient palpables. « Je suis très heureuse et honorée par la DER/FJ qui m'a donné l'opportunité de participer à ce salon international VivaTech.

C'est ma première expérience, et j'ai eu l'opportunité de présenter mon projet à travers un pitch. Par la suite, plusieurs investisseurs m'ont approchée pour en savoir davantage sur ma solution. Chez Anilaye, nous avons une conviction : l'eau de qualité ne doit pas être un luxe, c'est une nécessité pour tout le monde. Cette première journée a été très satisfaisante. »

Le stand sénégalais a enregistré un fort taux de fréquentation dès la première journée, avec de nombreuses rencontres B2B, des visiteurs curieux séduits par les solutions présentées, des sénégalais de la diaspora, ainsi que des échanges prometteurs avec des investisseurs et des partenaires internationaux.

Cette année, la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en partenariat avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que l'Ambassade de France au Sénégal, accompagne, sous la bannière LionsTech, 15 startups sénégalaises, sélectionnées selon des critères stratégiques pour représenter la richesse, la diversité et la maturité croissante de l'écosystème tech et innovant sénégalais.

Plusieurs d'entre elles : Eyone, Limawa, Solarbox, Quitus (nominée au prix Tech for Change de Vivatech), Bictorys, ou encore Anilaye (venue du département de Mbacké), ont pitché dès le premier jour de VivaTech sur la scène Africatech, devant un public composé d'investisseurs, d'acteurs de l'écosystème, de startups et de potentiels partenaires.

La journée s'est poursuivie dans une ambiance dynamique avec la préparation de la soirée Lionstech Invest Night, un événement stratégique réunissant investisseurs, partenaires institutionnels et entrepreneurs afin de renforcer les passerelles vers l'international. VivaTech 2025 se poursuivra jusqu'au 14 juin, et la délégation sénégalaise continuera d'animer son stand, d'enchaîner les pitchs et les rencontres, avec l'ambition de positionner le Sénégal comme un hub tech africain ambitieux, inclusif et connecté au monde.